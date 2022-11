Najväčšia aktívna sopka na svete Mauna Loa začala chrliť popol

Toky lávy sú obmedzené

Rizikové oblasti

28.11.2022 (Webnoviny.sk) - Havajská Mauna Loa, ktorá je najväčšou aktívnou sopkou na svete, začala po prvý raz po takmer štyroch desaťročiach chrliť vulkanický popol a suť. V pondelok o tom informovali tamojšie úrady.Erupcia vo vulkanickom kráteri na havajskom Veľkom ostrove sa začala v nedeľu neskoro v noci, uviedla Geologická služba Spojených štátov (USGS) Ako ďalej informovali v pondelok, toky lávy sú obmedzené v oblasti vrcholu a neohrozujú blízke komunity.Ako dlho bude erupcia trvať a či by sa mohla láva dostať až do obývaných oblastí ostrova je podľa hovorkyne USGS Miel Corbett nemožné predpovedať.USGS však upozornila obyvateľov, ktorí bývajú v rizikových oblastiach, aby preverili svoje prípravy na erupciu. Vedci sú v pohotovosti pre nedávny nárast zemetrasení na vrchole vulkánu, ktorého zatiaľ posledná erupcia bola v roku 1984. Pre časti havajského Veľkého ostrova vydali varovanie pred padajúcim sopečným popolom.Mauna Loa je jedným z piatich vulkánov, ktoré spoločne tvoria havajský Veľký ostrov, najjužnejší z Havajského súostrovia. Sopka, ktorá siaha do výšky 4169 metrov, je pritom omnoho väčšia ako susedná Kilauea, ktorá počas erupcie v roku 2018 zničila asi 700 domov.Niektoré z jej svahov sú tiež omnoho prudšie, takže keď vybuchne, láva môže tiecť rýchlejšie. Počas erupcie v roku 1950, napríklad, láva z hory prešla 24 kilometrov k oceánu za menej ako tri hodiny.