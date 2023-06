Najväčšia fontána na Slovensku je opäť funkčná, Družba prešla komplexnou obnovou (video+foto)

Symbol priateľstva a mieru

Fontána Družba

... bola postavená v rokoch 1979 - 1980. Počas socializmu sa Námestie slobody volalo Gottwaldovo námestie na počesť prvého československého komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Od roku 2007 bola fontána vypustená pre zlý technický stav - nefungovali čerpadlá, elektroinštalácia a poškodená bola aj hydroizolácia bazénov.



24.6.2023 - Najväčšia fontána na Slovensku je opäť funkčná, na Námestie slobody v Bratislave sa po 16 rokoch vrátila voda.Ako ďalej v tlačovej správe informovala Annamária Krchňavá Metropolitného inštitútu Bratislavy , fontána prešla komplexnou obnovou - po štyroch dekádach sme vyčistili lipový kvet, pribudli nové trysky, debarierizovali sa pôvodné kaskádové bazény a zmodernizovala strojovňa.Fontána by taktiež mala byť výrazne prevádzkovo úspornejšia a je možné do nej bezpečne vstúpiť a schladiť sa. Úpravami zároveň prešla aj časť námestia, na ktorom pribudli stromy, upravili sa vyvýšené záhony, pribudlo automatické zavlažovanie, nový mobiliár či osvetlenie.Práce na fontáne odštartovali v novembri 2021. Na jeseň tohto roku bude pokračovať druhá fáza rekonštrukcie, v rámci ktorej by mala pribudnúť ďalšia zeleň. Taktiež vybudujú ihrisko pre deti a opravia sa posledné spevnené plochy námestia.Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla je námestie po rekonštrukcii oveľa lepšie prispôsobené na konanie veľkých verejných zhromaždení.Riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy Ján Mazúr informoval, že fontána má tvar rozvíjajúceho sa lipového kvetu, ktorý symbolizuje priateľstvo a mier medzi národmi. „Toto posolstvo je aj v týchto dňoch viac než aktuálne," dodal.V priebehu minulého leta sa upravili bazény fontány a nanovo sa vybudovala betónová konštrukcia, šachty, žľaby aj hydroizolácia. V rámci obnovy sa odstránil obvodový múr bazénov, čím sa fontána stala prístupnejšia ľuďom.„Celá fontána dokáže fungovať v troch rôznych režimoch striekania - ide o suchý, klasický a kaskádový režim. Fontána má priemer 45 metrov, centrálna plastika váži 12 ton a je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Vo vnútri diela sa odstránili nevhodne doplnené konštrukcie z uhlíkovej ocele a nahradili ich nerezové," informovala Krchňavá.Počas leta 2022 vykonali aj komplexnú rekonštrukciu podzemnej technickej miestnosti, kde sa nachádzajú pôvodné, no nefunkčné technologické zariadenia na poháňanie vody vo fontáne. Krchňavá ďalej informovala, že v minulosti vo fontáne cirkulovalo až dvetisíc kubických metrov vody, po novom to bude desaťnásobne menej.Do bezprostredného okolia fontány sa vylialo unikátne terazzo, ktoré architekti zrecyklovali z pôvodnej žulovej dlažby a čadičových obkladov.„Pôvodnú žulovú dlažbu a čadičový obklad sme navrhli vybrať a rozdrviť na menšie kúsky, ktoré sú pozorovateľné v štruktúre novej liatej dlažby. Prebrúsením vznikol atraktívny povrch nadväzujúci na pôvodný materiál. Týmto krokom sme mestu ušetrili približne 500 ton materiálu, ktorý by inak skončil na skládke a bolo by nutné vyťažiť nový materiál," vysvetlil architekt Ondrej Marko.