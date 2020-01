Najväčšie a výnimočné zaujímavosti z oblasti astronómie v roku 2019

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava/Svet 2.januára (TASR) – Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša výberový prehľad udalostí z oblasti astronómie, astronomického výskumu a výnimočných astronomických javov v roku 2019.- Americká sonda Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) s názvom New Horizons vyslala signál zo vzdialenosti 6,5 miliardy kilometrov od Zeme a potvrdila úspešný prelet okolo vesmírneho telesa Ultima Thule. Ide o najvzdialenejší a možno aj najstarší preskúmaný objekt v slnečnej sústave. Signál putoval na Zem viac ako šesť hodín.- Čínska sonda Čchang-e 4 pristála na odvrátenej strane Mesiaca. Sonda pristála o 03.26 h SEČ a cez družicu Čchüe-čchiao poslala z odvrátenej strany Mesiaca naspäť na Zem prvý signál. Čína sa tak stala prvou krajinou na svete, ktorej objekt pristál na odvrátenej strane Mesiaca.- Kométa 46P Wirtanen s periódou obehu približne 5,4 roka prešla v polovici decembra 2018 príslním a aj perigeom, teda bola najbližšie k Zemi za celú dobu vedomia o jej existencii (asi 70 rokov od jej objavu). V sobotu 15. decembra 2018 prešla okolo Zeme vo vzdialenosti 116 miliónov kilometrov. Na počiatku roku 2019 boli najlepšie podmienky pre jej pozorovanie.- Prstence planéty Saturn sú mladšie, než si vedci dosiaľ mysleli - objavili sa až počas uplynulých desiatich až sto miliónov rokov. Vyplýva to z najnovšej štúdie založenej na poznatkoch získaných vďaka sonde Cassini. Šiesta planéta slnečnej sústavy sa sformovala pred približne 4,5 miliardami rokov spolu so zvyšnými planétami sústavy a väčšinu svojej existencie strávila bez svojich charakteristických prstencov, s ktorými ju poznáme dnes.– Vo včasných ranných hodinách SEČ nastalo posledné úplné zatmenie Mesiaca v tomto desaťročí. Mesiac začal vstupovať do tieňa Zeme ráno okolo 04.30 h. Celý sa doň ponoril o 05.41 h. Fáza úplného zatmenia trvala hodinu a dve minúty.– Uplynulo presne 20 rokov, odkedy do kozmu odštartoval prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. Stalo sa tak 20. februára 1999 v kozmodrome Bajkonur. Vtedy 34-ročný letec a kozmonaut odštartoval do vesmíru na palube kozmickej lode Sojuz TM-29 v rámci Vesmírnej misie Štefánik. Pri príležitosti tohto výročia sa v Bratislave stretli európski kozmonauti na jedinečnom podujatí venovanom výskumu vesmíru.- Misia prieskumného robotického vozidla Opportunity na Marse sa skončila. Šesťkolesový rover sa odmlčal počas prachovej búrky v roku 2018. Vozidlo Opportunity pristálo na Marse 25. januára 2004. Prvé vozidlo Spirit odštartovalo zo Zeme 10. júna 2003, Opportunity ho nasledoval 7. júla toho istého roku.- Japonská sonda Hajabusa 2 pristála na povrchu asteroidu Rjugu, ktorý je od Zeme vzdialený 280 miliónov kilometrov a má priemer 900 metrov. Dotyk s povrchom asteroidu mal trvať len niekoľko sekúnd. Počas tohto času mala sonda odobrať vzorky, ktoré by mohli poskytnúť viac informácií o pôvode slnečnej sústavy a života na Zemi.- Izrael vyslal svoju prvú bezposádkovú misiu na Mesiac. Lunárny pristávací modul s názvom Berešit (Zrod) vyštartoval z floridského Mysu Canaveral na palube nosnej rakety Falcon 9 súkromnej spoločnosti SpaceX. Židovský štát sa mal stať štvrtou krajinou, ktorej sonda by vykonala mäkké pristátie na Mesiaci - po USA, bývalom Sovietskom zväze a Číne. Sondu však 11. apríla zničilo tvrdé pristátie na povrchu Mesiaca.- Deň hvezdární a planetárií v tomto roku ozvláštnili oslavy 100. výročia založenia Medzinárodnej astronomickej únie (International Astronomical Union - IAU). IUA je mimovládne združenie profesionálnych astronómov celého sveta; vzniklo v roku 1919.- Astronómom sa podarilo po prvý raz urobiť snímku čiernej diery, ktorá sa nachádza vo vzdialenej galaxii. Je vzdialená okolo 50 miliónov svetelných rokov a nachádza sa v galaxii M87. Čierna diera je väčšia ako celá slnečná sústava a váži 6,5 miliardy ráz viac než Slnko. Historicky prvá fotografia čiernej diery predstavuje prelom v doterajšom poznaní vesmíru, pretože potvrdzuje všeobecnú teóriu relativity.- Súkromná americká aerokozmická spoločnosť SpaceX vypustila z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride svoju druhú a vylepšenú raketu Falcon Heavy. Najsilnejšia nosná raketa súčasnosti vyniesla do kozmu komunikačnú družicu Arabsat - svoj prvý komerčný projekt.- Francúzski vedci zaznamenali prvýkrát otrasy na planéte Mars. Zachytil ich seizmometer SEIS, ktorý sa na Mars dostal v novembri 2018 s robotickou sondou InSight vyslanou vesmírnou agentúrou NASA.- Z floridského Mysu Canaveral odštartovala nákladná kozmická loď Dragon súkromnej americkej spoločnosti SpaceX. Viezla 2500 kilogramov zásob a vybavenia pre posádku ISS.- NASA oznámila, že vesmírnu stanicu ISS sprístupní pre komerčné účely - vrátane vesmírnej turistiky, pričom jedna noc na ISS bude stáť 35.000 dolárov (takmer 31.000 eur). Každý rok budú môcť ísť na ISS dve súkromné osoby a zotrvať tam až 30 dní.- Skutočnosť, že sa medzinárodná konferencia Meteoroids 2019 konala po 21 rokoch opäť na Slovensku, potvrdila, že slovenskí vedci patria k špičke v oblasti výskumu asteroidov a predovšetkým meteorov. Pre TASR to uviedol slovenský astronóm Peter Vereš, pôsobiaci v Centre pre malé planétky na pôde astrofyzikálneho ústavu Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics v Bostone. Na konferencii v Bratislave sa zúčastnilo 129 odborníkov zo Slovenska a celého sveta.- Tisíce turistov zaplnili mestá na severe Čile, aby mohli sledovať úplné zatmenie Slnka. Pozoruhodný úkaz bol ako prvý viditeľný nad severočilským mestom La Serena na pobreží Tichého oceánu o 20.24 h SELČ. Úplné zatmenie Slnka trvalo v závislosti od pozorovacieho miesta maximálne štyri minúty a tri sekundy.- Ruská nosná raketa Proton-M, ktorá odštartovala z kozmodrómu Bajkonur, vyniesla do vesmíru dva teleskopy — ruský Spektr-RG a nemecký eROSITA. Hlavnou úlohou teleskopu Spektr-RG, ktorý by mal fungovať do roku 2025, je vytvoriť podrobnú mapu oblohy v spektre röntgenového žiarenia.– Aj na Slovensku sa dalo pozorovať výrazné čiastočné zatmenie Mesiaca. V zemskom tieni boli ukryté asi dve tretiny priemeru mesačného kotúča. Na Slovensku bol viditeľný celý priebeh zatmenia v noci zo 16. na 17. júla.- Z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane odštartovala ďalšia trojica kozmonautov, ktorá mala pôsobiť na ISS. Posádka v zložení Američan, Rus a Talian zamierila na obežnú dráhu Zeme v deň, keď si svet pripomenul 50. výročie prvého vstupu človeka na povrch Mesiaca.– Slováci mohli po prvý raz v histórii pomenovať svoju exoplanétu a hviezdu, okolo ktorej obieha. Mená vesmírnych objektov a útvarov schvaľuje Medzinárodná astronomická únia, ktorá oslávila 100 rokov vzniku. Pri tejto príležitosti pripravila pre jednotlivé štáty zoznam hviezd, pri ktorých existuje exoplanéta, a možnosť túto hviezdu a exoplanétu pomenovať.- Ruská kozmická loď Sojuz MS-15 odštartovala z kazašského kozmodrómu Bajkonur k ISS. Na palube mala trojčlennú posádku vrátane prvého Araba, i keď nie prvého moslima. Kozmickú loď vyniesla do vesmíru nosná raketa Sojuz FG. Občan Spojených arabských emirátov Hazzá Mansúrí strávil na ISS len osem dní.- Vedci z Astronomického ústavu SAV už viac ako desať rokov spolupracujú na príprave konštrukcie najpresnejšieho ďalekohľadu na mapovanie Slnka. Povrch hviezdy by mal štvormetrový prístroj dokumentovať s rozlíšením na úrovni desiatok kilometrov.- Dvojica astronautov počas výstupu do voľného vesmíru vymenila batérie na ISS. Výstup astronautov Christiny Kochovej a Andrewa Morgana trval podľa NASA sedem hodín a jednu minútu.- Nobelovu cenu za fyziku za rok 2018 získali James Peebles z Princetonskej univerzity (USA) za svoj výskum fyzikálnej kozmológie, ako aj Michael Mayor a Didier Queloz zo Ženevskej univerzity (Švajčiarsko) za objav exoplanéty obiehajúcej okolo hviezdy podobnej Slnku.- Astronautky NASA Christina Kochová a Jessica Meirová sa vydali na niekoľkohodinový výstup z ISS do otvoreného vesmíru. Išlo o prvý výstup do kozmu, na ktorom sa zúčastnili iba ženy. Dvojica astronautiek mala počas výstupu opraviť pokazený regulátor napájania umiestnený na vonkajšej strane ISS.– Vzácny astronomický úkaz - prechod planéty Merkúr pred slnečným diskom - bolo možné pozorovať 11. novembra. Merkúr je najbližšia planéta slnečnej sústavy k Slnku, a tak sa na oblohe od neho príliš nevzďaľuje. Prechody Merkúra sú častejšie než Venuše, nastávajú 13-14 ráz za storočie.– Hneď po západe Slnka sa na západnom obzore dali pozorovať v tesnej blízkosti planéty Venuša a Jupiter. Konjunkcia planét, zrejme Jupitera a Saturnu, v roku 7 pred n.l., mohla byť podľa niektorých teórii telesom známym ako betlehemská hviezda.- Spoločnosť SpaceX vyslala k ISS nákladnú loď Dragon s tromi tonami nákladu vrátane laboratórnych myší, robota vnímajúceho emócie astronautov a zmenšenej verzie sladovne. Dragon viezol šesťčlennej posádke stanice aj typické vianočné jedlá.– Exoplanéta s označením HAT-P-5b a jej materská hviezda, ktoré sa premietajú v súhvezdí Lýra, nesú po novom slovenské názvy Kráľomoc a Chasoň. O podobách týchto názvov rozhodla hlasovaním slovenská verejnosť v rámci projektu Medzinárodnej astronomickej únie (IAU), ktorý dal všetkým krajinám sveta možnosť pomenovať vybrané exoplanéty a ich materské hviezdy.