Najväčšie svetové firmy aktívne zverejňujú svoje ESG údaje, na Slovensku ich počet mierne klesol

Viacerí prijímajú opatrenia už teraz

Biodiverzitou sa zaoberá u nás len 27 % spoločností

2.2.2025 (SITA.sk) - Najväčšie svetové firmy aktívne zverejňujú údaje o udržateľnosti ešte pred zavedením nových regulačných požiadaviek, ukázal prieskum KPMG Survey of Sustainability Reporting.Odhalil, že 96 % najväčších globálnych firiem a 79 % lokálnych lídrov reportuje ESG údaje. Na Slovensku tento podiel dosahuje 78 %, čo predstavuje mierny pokles oproti 81 % v roku 2022.„Riešenie problémov klimatických zmien, sociálnej zodpovednosti a transparentnosti bude závisieť od miery, v akej pristúpia jednotlivé spoločnosti k zverejneným záväzkom, najmä čo sa týka znižovania uhlíkovej stopy,“ uviedol výkonný riaditeľ KPMG na Slovensku Peter Nemečkay. Smernica Európskej únie o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD) zavedie povinnosť reportovať údaje o ESG pre približne 50-tisíc spoločností. Mnohé firmy však už dnes dobrovoľne prijímajú opatrenia podľa CSRD.Štandardy GRI (Global Reporting Initiative) využíva až 77 % najväčších firiem, avšak na Slovensku väčšina spoločností neuvádza, podľa akých štandardov uvádza udržateľné informácie.Prieskum ukázal, že až 78 % globálnych spoločností a 79 % lokálnych spoločností využíva hodnotenie významnosti vo svojom ESG reportovaní. Na Slovensku to bolo len 22 % spoločností, ktoré tento princíp uplatnili. Znižovanie emisií oxidu uhličitého patrí medzi hlavné záväzky svetových firiem.Až 95 % globálnych spoločností a 80 % lokálnych zahrnulo tieto ciele do svojich najnovších správ. Na Slovensku sa témou biodiverzity zaoberá len 27 % spoločností.Prieskum KPMG ukazuje, že najväčšie svetové firmy pokračujú v stanovovaní čiastkových cieľov, ako je napríklad znižovanie emisií uhlíka. Zároveň čelia výzve nájsť rovnováhu v ESG správach medzi prezentovaním pozitívneho pokroku a realistickým popisom vplyvu na životné prostredie, spoločnosť a samotný podnik.