New York, Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. októbra (TASR) – Najväčším realitným trhom sveta na úrovni miest ostáva New York. Za ním nasledujú Los Angeles a Londýn. V prvej svetovej desiatke sú ešte Paríž, Hongkong, San Francisco, Washington, Tokio, Dallas a Chicago. Uvádza to poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield, ktorá analyzuje investičnú aktivitu na globálnom trhu s komerčnými nehnuteľnosťami a posudzuje mestá podľa úspešnosti v priťahovaní kapitálu.Slovensko sa umiestnilo na 39. mieste s celkovým objemom investícií 0,72 miliardy USD (0,62 miliardy eur) a na 35. mieste v rebríčku zahraničných investícií s 0,68 miliardy USD. Samotná Bratislava pritiahla 0,25 miliardy USD zahraničného kapitálu a umiestnila sa na 141. mieste.Napriek geopolitickej neistote a spomaleniu ekonomického cyklu sa objem investícií na globálnom realitnom trhu medziročne zvýšil o 18 %. Dosiahol nový rekord 1,8 bilióna dolárov, v roku 2017 to bolo ešte len 1,5 bilióna dolárov, vyčíslila poradenská spoločnosť.zdôraznil autor správy a vedúci investičnej stratégie spoločnosti David Hutchings. Inflácia je podľa neho menšia hrozba, než sa predpokladalo, pretože trvalý rast ekonomiky pokračuje.