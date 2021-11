Najväčšiu dôveru Slovákov majú primátori a starostovia, verí im 2,5-krát viac ľudí ako vláde

Vyššiu dôveru Slovákov majú aj župani

30.11.2021 (Webnoviny.sk) - Kým vláde v súčasnosti dôveruje len necelá štvrtina populácie a Národnej rade SR 27 percent, tak primátorom, starostom a poslancom mestských a obecných zastupiteľstiev až 58 percent Slovákov.Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus pre organizáciu Transparency International Slovensko (TIS) z druhej polovice novembra na vzorke 1005 respondentov. TIS to uviedla na svojom profile na sociálnej sieti.Výrazne vyššiu dôveru ako vláda a parlament požívajú aj župani (43 percent) a župní poslanci (41 percent). Prezidentke Zuzane Čaputovej rozhodne alebo skôr dôveruje necelých 52 percent opýtaných.Zaujímavosťou je, že pri všetkých siedmich volených inštitúciách deklarovali vyššiu mieru dôvery ženy a vysokoškolsky vzdelaní ľudia a až na komunálnu úroveň aj ľudia s vyššími príjmami.V prípade prezidentky je rozdiel medzi pohlaviami najmarkantnejší - dôveruje jej 57 percent žien a 45 percent mužov. Naopak, nižšiu dôveru k všetkým inštitúciám pociťujú občania maďarskej národnosti a z hľadiska volebných preferencií predovšetkým voliči Republiky, ĽSNS a nevoliči.Na komunálnej úrovni ľudia v priemere viacstarostom a poslancom malých dedín (v obciach do 1000 obyvateľov je to pri starostoch cez 68 percent a pri poslancoch takmer 65 percent) ako primátorom a poslancom veľkých a anonymnejších miest (pri primátoroch a poslancoch miest nad 50-tisíc a 100-tisíc obyvateľov ide o čísla pod 50 percent).Najhoršie z tohto porovnania vychádzajú primátori Bratislavy a Košíc, ktorým v priemere dôveruje len necelých 44 percent obyvateľov týchto miest. Aj takáto miera dôvery je však stále podstatne vyššia, ako v prípade vlády či parlamentu.