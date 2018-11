Najväčšiu zbierku macíkov v strednej Európe predstavia v Novej Bani

Škôlkári pózujú pri obrovskom plyšovom medvedíkovi na Teddy Show v nemeckom Lipsku 23.októbra 2002. - archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nová Baňa 13. novembra (TASR) - Do Novej Bane prichádza výstava najväčšej súkromnej zbierky macíkov v strednej Európe. Má názov Svet macíkov je zo zbierky Anny Szóda z maďarskej obce Tokod. V Pohronskom múzeu v Novej Bani bude sprístupnená od 16. novembra do konca januára budúceho roka.uviedla riaditeľka múzea Katarína Konečná.Postavička plyšového macka bola pomenovaná na počesť amerického prezidenta Theodora Roosevelta po tom, ako odmietol zabiť medveďa počas poľovačky v roku 1902. Jeho sprievodcovia uviazali medveďa okolo stromu a zavolali prezidenta, aby ho zastrelil. Prezident však túto ponuku odmietol, pretože by bolo nešportové zabiť bezbranné zviera takýmto spôsobom.Táto historka inšpirovala vtedajšie médiá a príbeh spracovali formou karikatúry. Obrázok zas inšpiroval brooklynského maloobchodníka Morrisa Michtoma a jeho manželku Rose k výrobe macíka, ktorého nazvali Teddy's bear (Teddyho medvedík). Morris Michtom získal v roku 1903 oficiálne povolenie používať prezidentovo meno.priblížila Konečná.Majiteľka zbierky začala medvedíkov zbierať v roku 2001 a dnes ich má viac ako 2000. Na výstavách ich vždy ukáže toľko, koľko dovoľuje priestor. "Návštevníci môžu vidieť momenty zo života medvedíkov, na ktorých je vystihnutá hravá nálada malých detí, kreativita a rôzne situácie z každodenného života. Objaví sa napríklad Macko Pú, medvedia nemocnica, mliečny bar, ľadové medvede či svadba. Doplnky tohto podmanivého sveta vytvára Anna v spolupráci so svojím manželom," dodala riaditeľka múzea.