Najvhodnejším premiérom by bol podľa prieskumu Peter Pellegrini

Na snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. septembra (TASR) – Najvhodnejším predsedom vlády po budúcoročných parlamentných voľbách by bol súčasný premiér Peter Pellegrini. Na druhom mieste skončil bývalý prezident a líder Za ľudí Andrej Kiska, tretiu priečku obsadil predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Hospodárske noviny, v ktorom si respondenti vyberali z 15 mien politikov.Pellegriniho by si opätovne na premiérskej stoličke vedelo predstaviť 26,9 percenta opýtaných, teda viac ako štvrtina. Kisku by si vybralo 15,2 percenta respondentov. Nasleduje Igor Matovič (5,7 percenta) a šéf SaS Richard Sulík (5,2 percenta). Mierne pod hranicou piatich percent opýtaných skončil predseda Spolu Miroslav Beblavý (4,9 percenta) a predseda Smeru-SD a bývalý premiér Robert Fico (4,7 percenta).Šéf ĽSNS Marian Kotleba by bol najvhodnejším predsedom vlády pre 3,9 percenta opýtaných, sudca Najvyššieho súdu (NS) SR Štefan Harabin a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár zhodne pre 3,5 percenta respondentov.Predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Trubana si vybralo 2,8 percenta. Predsedu parlamentu a predsedu SNS Andreja Danka a exministra vnútra a zdravotníctva Tomáša Druckera, ktorý zakladá novú stranu, by volilo zhodne po 2,4 percenta respondentov.Posledné tri miesta obsadil šéf KDH Alojz Hlina (1,6 percenta), podpredseda NR SR a predseda strany Most-Híd Béla Bugár (1,4 percenta) a bývalý predseda HZDS a niekdajší premiér Vladimír Mečiar (1,1 percenta).Na otázku, kto by bol najvhodnejším predsedom vlády po budúcoročných voľbách nevedelo alebo nechcelo odpovedať 14,8 percenta opýtaných.