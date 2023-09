Najviac hviezdičiek udelili ľudia poisťovni Dôvera, najmenej Všeobecnej zdravotnej poisťovni

12.9.2023 (SITA.sk) -So svojou zdravotnou poisťovňou je spokojných 68% respondentov. Najviac spokojných poistencov má Dôvera (75%), nasleduje Union (72%) a najmenej spokojných poistencov má VšZP (56%). Spokojnosť s poisťovňou sleduje Asisto.sk už štvrtý rok po sebe a ukazuje sa, že počet spokojných poistencov dlhodobo stúpa. V roku 2020 ich bolo 58%, dnes už 68%.O zmene zdravotnej poisťovne aktuálne uvažuje 9% respondentov. Od roku 2020 sa toto číslo veľmi nemení, dlhodobo osciluje okolo 10%. Medzi poisťovňami sú však veľké rozdiely. Bezkonkurenčne najviac o zmene zdravotnej poisťovne uvažujú poistenci štátnej VšZP, je ich až 13 %. Pri súkromných poisťovniach je to menej. V poisťovni Union 8% a v Dôvere iba 5,4% poistencov uvažuje o zmene poisťovne.Hlavným dôvodom úvah o zmene zdravotnej poisťovne sú Výhody a benefity, ktoré poskytuje iná poisťovňa. Benefity sú hlavným dôvodom každoročne od roku 2020. Ich vplyv ale dlhodobo klesá. V roku 2020 ich za hlavný dôvod úvah o zmene označilo 36% respondentov a v roku 2023 už iba 21%.Respondenti deklarovali, že minulý rok využili predovšetkým dva benefity zdravotných poisťovní, Zubný benefit a Vrátenie doplatku za lieky (zhodne po 27% poistencov). Tieto dva benefity vedú pomyslenú tabuľku už od roku 2020. S veľkým odskokom na treťom mieste skončili Zľavy na zľavových portálov (6 %). Žiadny benefit nevyužilo 40% respondentov.Vo výskume sa Asisto.sk zameralo aj na to, ako verejnosť vníma zdravotné poisťovne z pohľadu ich dôveryhodnosti, férovosti, pro-klientského prístupu a inovatívnosti. Respondenti udeľovali v každej z týchto štyroch kategórii všetkým trom poisťovniam hviezdičky. Od 1 hviezdičky po 10, keď 10 predstavuje najlepšie hodnotenie. Poradie poisťovní vo všetkých štyroch kategóriách bolo rovnaké: 1. Dôvera, 2. Union, 3. VšZP. Dôvera v priemere získala 7 hviezdičiek, Union 6 a VšZP 5,6 hviezdičky.Absolútne najviac hviezdičiek - 7,0 - získala Dôvera v kategóriách Proklientsky prístup a Dôveryhodnosť. Najmenej hviezdičiek - 5,6 - získala naopak VšZP v rovnakých kategóriách. Totožné poradie a veľmi podobné výsledky boli namerané aj v roku 2021.Asisto.sk sa zaujímalo aj o názor respondentov na témy, s ktorými sú poisťovne aktuálne spájané v médiách. V prípade poisťovne Dôvera 65% respondentov vie, že je vlastnená finančnou skupinou Penta. Táto skutočnosť prekáža iba 14 percentám respondentov. Naopak 86 percentám ľudí to neprekáža, alebo je im to jedno. Pri VšZP 63% ľudí zaznamenalo, že poisťovňa je kritizovaná za zlé hospodárenie so zverenými finančnými zdrojmi. Verejnosti to prekáža. Tak sa vyjadrilo 72% respondentov.Zdravotnú poisťovňu môžu poistenci zmeniť do 30. 9. 2023. Poistencom novej poisťovne sa stanú od 1. 1. 2024. Všetky tri zdravotné poisťovne ponúkajú možnosť prepoistenia priamo na svojich web stránkach alebo na pobočkách. Portál Asisto.sk prináša poistencom, ako pomôcku pre správne rozhodnutie, objektívne a nezávislé porovnanie benefitov zdravotných poisťovní.Informačný servis