Najviac kúpeľov na Slovensku lieči pohybové a nervové choroby

Bratislava 5. augusta (TASR) - Zdravotné poisťovne pri schvaľovaní kúpeľných návrhov nechávajú na pacientovi, aby si vybral konkrétne kúpeľné zariadenie, v ktorom chce absolvovať liečbu.uviedla pre TASR Zuzana Štukovská z komunikačného referátu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Spolu s informáciou o schválení kúpeľného návrhu zdravotné poisťovne pacientovi posielajú aj zoznam kúpeľov, s ktorými majú uzavretú zmluvu o poskytovaní a úhrade navrhovanej kúpeľnej starostlivosti.zhodnotil PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský. Podľa hovorcu Union zdravotnej poisťovne Mateja Neumanna ide o kúpele, ktoré liečia na tieto diagnózy dospelých pacientov. Doplnil, že na Slovensku je dobrý výber kúpeľov tiež pre pacientov s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest.Kompletný zoznam liečebných kúpeľov na Slovensku, ktoré môžu poskytovať kúpeľnú starostlivosť v jednotlivých indikáciách, je dostupný na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR . Slovenské kúpele liečia široké spektrum diagnóz a zástupcovia zdravotných poisťovní na Slovensku nemajú informáciu o tom, že za kúpeľnou liečbou nejakej konkrétnej choroby by pacienti museli cestovať do zahraničia. Podľa zoznamu MZ SR sa choroby pohybového ústrojenstva liečia v 19 prírodných liečivých kúpeľoch a kúpeľných liečebniach po celom Slovensku. Pacienti s nervovými chorobami majú na výber zo 16 kúpeľov.Okrem toho kúpele na Slovensku poskytujú aj liečbu onkologických chorôb, chorôb obehového a tráviaceho ústrojenstva, chorôb z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulóznych chorôb dýchacích ciest, chorôb obličiek a močových ciest. Tiež duševných chorôb, kožných ochorení a gynekologických chorôb. Samostatnú a najrozsiahlejšiu kategóriu v zozname MZ SR tvoria choroby z povolania, ktoré však zodpovedajú indikáciám z ďalších kategórií. Liečbu najväčšieho spektra diagnóz podľa ministerstva poskytujú Bardejovské kúpele a Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice.Štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) ukazujú, že v roku 2018 boli deti najčastejšie, v 53 percentách prípadov, v kúpeľoch pre netuberkulózne choroby dýchacích ciest. Dospelí zasa boli najväčšmi, v 70 percentách pobytov, liečení na choroby pohybového ústrojenstva.Čo sa týka zahraničných pacientov, najviac (viac ako 41 percent) ich prichádza do slovenských kúpeľov z Česka, potom z Nemecka (viac ako 13 percent) a Izraela (13 percent).