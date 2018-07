Najviac migrantov už prichádza do Európskej únie cez Španielsko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím/Varšava 17. júla (TASR) - Španielsko sa stalo po Taliansku hlavným vstupným miestom pre migrantov prichádzajúcich do Európskej únie cez Stredozemné more. Informovali o tom v utorok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).Od začiatku tohto roka do 15. júla zaznamenali príchod 18.016 migrantov na španielske pobrežie. Do Talianska ich prišlo 16.566 a 14.678 do Grécka, oznámila IOM na brífingu.V Španielsku sa počet prichádzajúcich migrantov za to isté obdobie oproti vlaňajšku strojnásobil. V Taliansku sa znížil o viac ako 80 percent a v Grécku sa zvýšil o viac ako 50 percent.Frontex informoval, že takmer 6400 migrantov sa dostalo v júni do Španielska, čo je nárast o 166 percent oproti minuloročnému júnu. Väčšina z nich pochádzala z Maroka, Guiney a Mali.Agentúra DPA pripomína, že šéf Frontexu Fabrice Leggeri už celé mesiace varoval, že hlavnou trasou pre migrantov do Európy sa môže stať prechod cez more do Španielska.K zníženiu počtu príchodov migrantov do Talianska došlo v čase, keď sa moci ujala začiatkom júna populistická vláda, ktorá vedie voči príchodom utečencov kampaň.Minister vnútra Matteo Salvini zakázal, aby lode charitatívnych organizácií privážali zachránených migrantov do talianskych prístavov a navrhoval, aby všetkých ľudí zachytených na mori vracali späť do Líbye.