Najviac nezamestnaných zostáva v Rimavskej Sobote, tri okresy podliezli štyri percentá

Najmenej nezamestnaných má Hlohovec

Nezamestnanosť klesá tretí mesiac v rade

22.8.2021 (Webnoviny.sk) - Okres Rimavská Sobota si aj v júli zachoval nelichotivé prvé miesto v miere evidovanej nezamestnanosti. V tomto okrese totiž bola najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti spomedzi všetkých okresov na Slovensku, keď dosiahla 21 percent.Medzimesačne pritom stúpla o 0,48 percentuálneho bodu. Druhú najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal minulý mesiac okres Revúca, a to 20,23 percenta. Oproti júnu išlo o nárast o 0,35 percentuálneho bodu.Do trojice okresov s najvyššou nezamestnanosťou sa zaradil okres Kežmarok. V tomto okrese sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila o 0,16 percentuálneho bodu na 18,27 percenta. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Miera evidovanej nezamestnanosti v minulom mesiaci stúpla v 23 okresoch na Slovensku, klesla v 55 okresoch a bez zmeny zostala v jednom okrese. Najvýraznejší nárast, a to o 0,48 percentuálneho bodu, zaznamenal spomínaný okres Rimavská Sobota.Najviac sa nezamestnanosť oproti júnu znížila v okrese Turčianske Teplice, a to o 0,61 percentuálneho bodu. Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola na konci minulého mesiaca v okrese Hlohovec.Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 3,47 percenta disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce. Nasledovali okresy Piešťany, Nitra a Bratislava V. V okrese Piešťany miera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac dosiahla 3,73 percenta, v okrese Nitra 3,92 percenta a v okrese Bratislava V štyri percentá.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v júli medzimesačne klesla o 0,10 percentuálneho bodu na 7,66 percenta. Úrady práce evidovali koncom júla 207 355 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. Oproti júnu tohto roka ide o pokles o 5 280 osôb.Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v júli tretí mesiac po sebe. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v minulom mesiaci na úrovni 8,29 percenta. V porovnaní s júnom tohto roka sa znížila o 0,08 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali celkovo 224 386 ľudí bez práce, čo je o 5 008 osôb menej ako v júni.