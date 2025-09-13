|
12. septembra 2025
Najviac nominácií na Ceny SOZA 2024 získala Jana Kirschner
V nominačnom zozname je Kirschner celkovo päťkrát, hneď dve nominácie má v kategórii Najhranejšia skladba.
Jana Kirschner získala najviac nominácií na výročné ceny Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA) za rok 2024. Zväz zverejnil nominácie na svojom webe.
V nominačnom zozname je Kirschner celkovo päťkrát, hneď dve nominácie má v kategórii Najhranejšia skladba. Na druhom mieste sa so štyrmi nomináciami umiestnil Adam Ďurica. Výročné ceny bude SOZA odovzdávať v kategóriách Najhranejšia skladba, Najhranejšia skladba v online, Skladateľ najhranejších hudobných diel, Textár najhranejších hudobných diel, Najúspešnejší autor hudobných diel v online, Najúspešnejší mladý autor a Najúspešnejší zvukový nosič.
Predseda predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr pripomenul, že nominácie a výsledky v štatistických kategóriách vychádzajú z analytického spracovania dát, ktoré SOZA získava v rámci svojej každodennej činnosti. „Tieto údaje zahŕňajú informácie o verejnom uvádzaní hudobných diel - či už ide o vysielanie v rádiách a televíziách, záznamy z online platforiem alebo živé vystúpenia na koncertoch a podujatiach,“ upozornil.
Víťazov jednotlivých kategórií vyhlásia v rámci 29. ročníka slávnostného odovzdávania Cien SOZA, ktorý sa uskutoční 8. októbra v Divadle P. O. Hviezdoslava. Galavečer podujatia bude zaznamenávať STVR a diváci si ho budú môcť pozrieť 12. októbra na Dvojke.
Zoznam nominácií v jednotlivých kategóriách možno nájsť na webe SOZA.
