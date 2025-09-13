Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Gala    Hudba

12. septembra 2025

Najviac nominácií na Ceny SOZA 2024 získala Jana Kirschner


V nominačnom zozname je Kirschner celkovo päťkrát, hneď dve nominácie má v kategórii Najhranejšia skladba.



Zdieľať
Najviac nominácií na Ceny SOZA 2024 získala Jana Kirschner

Jana Kirschner získala najviac nominácií na výročné ceny Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA) za rok 2024. Zväz zverejnil nominácie na svojom webe.


V nominačnom zozname je Kirschner celkovo päťkrát, hneď dve nominácie má v kategórii Najhranejšia skladba. Na druhom mieste sa so štyrmi nomináciami umiestnil Adam Ďurica. Výročné ceny bude SOZA odovzdávať v kategóriách Najhranejšia skladba, Najhranejšia skladba v online, Skladateľ najhranejších hudobných diel, Textár najhranejších hudobných diel, Najúspešnejší autor hudobných diel v online, Najúspešnejší mladý autor a Najúspešnejší zvukový nosič.

Predseda predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr pripomenul, že nominácie a výsledky v štatistických kategóriách vychádzajú z analytického spracovania dát, ktoré SOZA získava v rámci svojej každodennej činnosti. „Tieto údaje zahŕňajú informácie o verejnom uvádzaní hudobných diel - či už ide o vysielanie v rádiách a televíziách, záznamy z online platforiem alebo živé vystúpenia na koncertoch a podujatiach,“ upozornil.

Víťazov jednotlivých kategórií vyhlásia v rámci 29. ročníka slávnostného odovzdávania Cien SOZA, ktorý sa uskutoční 8. októbra v Divadle P. O. Hviezdoslava. Galavečer podujatia bude zaznamenávať STVR a diváci si ho budú môcť pozrieť 12. októbra na Dvojke.

Zoznam nominácií v jednotlivých kategóriách možno nájsť na webe SOZA.

