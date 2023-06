Najviac skalných voličov má Smer-SD. Nasledujú Hlas-SD, Republika a KDH

Dominuje Smer-SD

Sme rodina je až po OĽaNO

18.6.2023 (SITA.sk) - Sedemdesiatsedem percent voličov plánuje 30. septembra v predčasných parlamentných voľbách voliť ten istý politický subjekt, ktorí by volili dnes.Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza , ktorý bol prezentovaný v relácii Na telo s Michalom Kovačičom . Prieskum bol realizovaný v dňoch 24. až 31. mája na vzorke 1012 respondentov.Ostatných 23 percent respondentov uviedlo, že svoje rozhodnutie ešte môžu zmeniť. Najviac „skalných" voličov má podľa prieskumu strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) , a to 90 percent.Nasleduje Hlas-SD , ktorý určite plánuje v parlamentných voľbách voliť 84 percent respondentov, ktorí by ich volili i dnes. Na treťom mieste sa s 83 percentami umiestnilo hnutie Republika To, že 30. septembra bude určite hlasovať za Kresťanskodemokratické hnutie , uviedlo 82 percent jeho súčasného elektorátu.Vo voľbách plánujú naisto podporiť hnutie OĽaNO a priatelia necelé tri štvrtiny jeho súčasného voličstva. Nasledujú hnutie Progresívne Slovensko a strana Sloboda a Solidarita, ktoré majú zhodne po 69 percent „skalných" voličov.Hnutie Sme rodina by v predčasných parlamentných voľbách naisto volilo 58 percent voličov, ktorí by ich volili i dnes.