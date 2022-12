Najviac skloňované slovo na linke pomoci je „strach“. Čaputová vyzýva mladých ľudí hovoriť o svojich pocitoch

Každý je originál

1.12.2022 (Webnoviny.sk) - Dnešní mladí ľudia len za dva roky zažili pandémiu a sociálnu izoláciu, vojnu v susednej krajine, mnohí sociálne strádanie v rodinách a boli svedkami aj prvého teroristického činu spáchaného na mladých queer ľuďoch.„Generácia súčasných mladých ľudí prechádza náročnejším terénom, po akom kráčala tá moja,“ napísala prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti v súvislosti s Diskusiou mladí a duševné zdravie.Diskusia, na ktorej sa zúčastnila stovka stredoškolákov, psychológ a riaditeľ OZ IPčko Marek Madro , sa konala v stredu v Novej Cvernovke.„Viem, že mnohí pociťujete strach či bolesť na duši a že to veľmi súvisí aj s ťažkou dobou, ktorú žijeme. Nerezignujte, nebuďte so svojím trápením sama či sám, zdôverte sa niekomu, komu veríte, zavolajte na linku pomoci,“ povedala mladým ľuďom hlava štátu.Prezidentka sa stredoškolákom priznala, že jej záleží na každom z nich, lebo každý je veľmi cenný, je originál, má svoju obrovskú hodnotu a na nej je dobré stavať.„Skúste budovať pevné body, silné vzťahy, či už v rodine, alebo medzi priateľmi, jednoducho majte okolo seba ľudí, ktorých máte radi. Vytvorte si tak sieť, ktorá vám môže byť oporou. Z tohto neľahkého obdobia sa dostaneme, keď to nevzdáme, a možno z neho napokon vyťažíme silu do ďalších rokov života,“ vyzvala mladých ľudí na záver statusu Zuzana Čaputová.Za prvý polrok zaznamenali podľa riaditeľa Mareka Madra na linkách pomoci IPčko 44-percentný nárast v témach pocitov osamelosti, 22-percentný nárast v téme myšlienok na samovraždu, 100-percentný nárast s témou duševných ťažkostí, 78-percentný nárast v otázkach stresu a tlaku na výkon a 16-percentný nárast v téme depresie a depresívnych symptómov.„Po útoku na Zámockej ulici stúpol počet žiadostí o pomoc na našich službách pomoci o 83 percent. Aktuálne najviac skloňované slovo je „strach“. Väčšina z týchto kontaktov je ďalej o frustrácii a obavách, že sa niečo také môže stať aj im. Zároveň nás zaplavujú každý deň svojimi telefonátmi riaditelia škôl s informáciami o narastajúcej agresii medzi žiakmi,“ uviedol v tlačovej správe riaditeľ OZ IPčko, podľa ktorého mladí ľudia čakajú, že zodpovedné elity urobia konkrétne kroky k tomu, aby boli v bezpečí.„Z ich pohľadu sa nedeje nič, a preto preberajú zodpovednosť do svojich rúk,“ dodal Madro, podľa ktorého zvýšený počet žiadostí o pomoc okrem toho, že ľuďom nie je dobre, hovorí aj o veľmi pozitívnom fenoméne, a to, že je stále viac ľudí, ktorí sa rozhodnú vyhľadať pomoc a nezostávajú so svojimi pocitmi osamote.