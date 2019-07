Najviac spravodajských produktov poskytla SIS rezortu vnútra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júla (TASR) - Najviac spravodajských produktov v minulom roku vypracovala Slovenská informačná služba (SIS), tak ako aj roky predtým, pre potreby Ministerstva vnútra SR. Celkovo ich bolo 122, z nich bolo 92 z bezpečnostnej oblasti, 19 z ekonomickej a 11 zo zahraničnej oblasti. Vyplýva to z odtajnenej časti Správy o činnosti SIS za rok 2018.Dovedna SIS v oblastiach strategického zamerania vypracovala k 31. decembru 2018 pre externých príjemcov 244 spravodajských produktov, z toho 136 v bezpečnostnej, 51 v ekonomickej a 57 v zahraničnopolitickej oblasti. V prípade MV SR v minulom roku ide o pokles vypracovaných produktov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Vtedy SIS vypracovala pre rezort vnútra 188 produktov. Po MV SR najviac produktov SIS vypracovala v minulom roku pre potreby prezidenta Policajného zboru SR, a to 117. Rok predtým to bolo 178.Z ústavných činiteľov rovnako ako roky predtým najviac produktov išlo do rúk predsedu vlády, a to 95 (v roku 2017 to bolo 61). Potom prezidentovi 73 (v roku 2017 to bolo 70) a 64 bolo vypracovaných pre predsedu parlamentu (v minulom roku 38). Nasledovali ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, rezort obrany a Vojenské spravodajstvo.V minulom roku bolo vypracovaných v bezpečnostnej oblasti 136 produktov, najviac z nich v kategórii a problematike organizovaného zločinu. V ekonomickej oblasti ich bolo 51, z toho najviac ku problematike nehospodárneho nakladania s majetkom štátu a samospráv. V zahraničnej oblasti ich bolo 57, a to najviac v kategórii Ruska, Ukrajiny a Spoločenstva nezávislých štátov.