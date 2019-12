Najviac strán od vzniku SR kandidovalo v rokoch 2002 a 2012

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 10. decembra (TASR) - Najviac politických subjektov od vzniku samostatného Slovenska v parlamentných voľbách kandidovalo v rokoch 2002 a 2012. Do Národnej rady (NR) SR sa dostalo najviac strán a hnutí v prvých a posledných voľbách od vzniku SR. Vyplýva to z údajov zverejnených na stránke Štatistického úradu SR.Najviac politických subjektov doteraz kandidovalo v rokoch 2002 a 2012, o priazeň voličov sa ich vtedy uchádzalo celkovo 26. V posledných parlamentných voľbách v roku 2016 kandidovalo 23 strán a hnutí. Nasledujú voľby z roku 2006 s 21 kandidujúcimi stranami.Vo voľbách v rokoch 1994 a 2010 kandidovalo zhodne po 18 politických subjektov. Najmenej strán sa uchádzalo o hlasy voličov v roku 1998, a to 17.Najviac strán sa dostalo do parlamentu v prvých a doteraz posledných parlamentných voľbách. V rokoch 1994 a 2016 tak získalo potrebných päť percent hlasov celkovo osem subjektov.Sedem strán tvorilo parlament po voľbách v roku 2002. Vo zvyšných voľbách sa do NR SR dostalo zhodne po šesť politických subjektov.V najbližších parlamentných voľbách kandiduje 25 politických subjektov. Ich počet sa ešte môže znížiť, pokiaľ by niektorá zo strán odstúpila. Voľby sa budú konať 29. februára 2020.Politické subjekty môžu na kampaň minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Musia mať transparentný účet. Kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom.