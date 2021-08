Najviac uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov je na východe Slovenska, tretí najhorší je Banskobystrický kraj

Takmer štvrtinu evidovaných nezamestnaných na Slovensku na konci júla tohto roka tvorili mladí ľudia do 29 rokov. Išlo o 53,7-tisíca osôb z celkového počtu 224,4-tisíca nezamestnaných.

28.8.2021 (Webnoviny.sk) -Najviac uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov bolo ku koncu júla tohto roka v Prešovskom a Košickom kraji. V Prešovskom kraji išlo o 13,8 tisíca ľudí a Košický kraj evidoval v tejto vekovej kategórii 10,9 tisíca nezamestnaných.Tretí najhorší je v tomto ukazovateli Banskobystrický kraj, kde malo do 29 rokov 7,7 tisíca evidovaných nezamestnaných. Naopak, najmenšie problémy so zamestnávaním mladých ľudí majú Trnavský, Bratislavský a Trenčiansky kraj.V Trnavskom kraji bolo na konci júla tohto roka bez práce 3,6 tisíca ľudí do 29 rokov a Bratislavský a Trenčiansky kraj zaznamenali zhodne 3,7 tisíca nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v júli medzimesačne klesla o 0,10 percentuálneho bodu na 7,66 percenta. Úrady práce evidovali koncom minulého mesiaca 207 355 disponibilných uchádzačov o zamestnanie.Oproti júnu tohto roka ide o pokles o 5 280 osôb. Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v júli tretí mesiac po sebe. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v minulom mesiaci na úrovni 8,29 percenta.V porovnaní s júnom tohto roka sa znížila o 0,08 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali celkovo 224 386 ľudí bez práce, čo je o 5 008 osôb menej ako v júni.