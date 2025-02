Najvýhodnejšie cestovné od ZSSK je elektronické, ekologické a ekonomické

Podpora digitálnych riešení: Zavedenie poplatku za servis



Online nákup: Najvýhodnejšia možnosť - lístok je bez poplatku za servis.

Nákup v pokladnici: K cestovnému bude účtovaný poplatok za servis vo výške 1 €.

Nákup vo vlaku: K cestovnému bude účtovaný poplatok za servis vo výške 3 € (pri nástupe v každej stanici, aj v stanici bez otvorenej pokladnice).

Výnimky: Poplatok za servis sa neuplatňuje pri kúpe cestovného lístka na 100 % zľavu pre cestujúcich od 62 rokov, pre osoby od 70 rokov a držiteľov preukazu ŤZP-S. Rovnako sa netýka miesteniek, lôžok, ležadiel, cestovného na bicykel a batožinu, SC príplatkov, preukazov JUNIOR, KLASIK a MAXI KLASIK, medzinárodných dokladov, kuriérnych zásielok, balíkových ponúk, autovlaku, prolongácie režijných preukazov, doplatku do 1. triedy a dobitia kreditu. ZSSK neprevádzkuje stacionárne automaty na staniciach, mobilné automaty vo vlakoch TEŽ a OŽ sú samoobslužné, a preto sa na ne poplatok nevzťahuje.



Dlhodobé trendy ukazujú rast digitalizácie



Mobilná aplikácia "IDeme vlakom" vzrástla z 1,09 % na 17,32 %.

E-shop na www.zssk.sk si udržuje stabilný rast, pričom jeho podiel sa zvýšil z 21,87 % na 28,35 %.

SMS lístky zostávajú minoritným kanálom, ich podiel sa pohybuje medzi 0,34 % a 0,53 %.

Predaj v pokladniciach dlhodobo klesá – zo 69,94 % na 47,68 %.



Nové digitálne projekty pre rok 2025



Modernizácia aplikácie "IDeme vlakom" a e-shopu pre jednoduchší a rýchlejší nákup lístkov.

Check-In Check-Out systém, ktorý automaticky zistí prejdené trasy a vypočíta najvýhodnejšie cestovné.

Elektronické zľavové preukazy pre študentov, seniorov a ďalších oprávnených cestujúcich.



Finančné a ekologické výhody digitalizácie

Prispôsobenie služieb potrebám cestujúcich s dôrazom na digitalizáciu

20 rokov ZSSK: História a budúcnosť

17.2.2025 (SITA.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zvyšuje dôraz na digitalizáciu svojich služieb, aby získala dodatočné výnosy, ušetrila náklady a prispela k ekológii. Cez mobilnú aplikáciu "IDeme vlakom" a e-shop ZSSK si môžu zákazníci naďalej zakúpiť lístky bez servisného poplatku, a to napríklad aj z pohodlia svojho domova. Nákup cez web alebo mobilnú aplikáciu nie je len finančne najvýhodnejší, ale aj ekologický a šetrí čas cestujúcim.Generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa zdôrazňuje: "Už viac ako 45 % našich zákazníkov nakupuje lístky online, čo je dôkazom, že moderné riešenia sú cestou budúcnosti. Zavedením poplatkov za servis chceme tento trend posilniť a rozšíriť využívanie našich digitálnych služieb na čo najväčší okruh cestujúcich. Rešpektujeme nižšiu mieru znalosti práce s internetom u staršej generácie a preto servisný poplatok nebudeme uplatňovať u seniorov pri kúpe cestovného lístka so 100 % zľavou, ľudovo povedané zadarmo."Tento krok reflektuje rozdielne náklady jednotlivých predajných kanálov a pokrýva spracovanie a vydanie lístka, tlač, správu predajných systémov, technickú podporu a personálne náklady. Online nákup zostáva najvýhodnejšou možnosťou – je rýchlejší, ekologickejší a nevyžaduje dodatočné náklady, preto sa naň poplatok nevzťahuje. "Cestujúci majú naďalej možnosť využiť rôzne digitálne kanály, vrátane SMS lístkov, ktoré zostávajú dostupné pre kategóriu osobných vlakov a TEŽ. Verejnosť o zmenách informujeme s mesačným predstihom, aby mali cestujúci dostatok času oboznámiť sa s výhodami online nákupu a dostupnými možnosťami," vysvetľuje generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa. ZSSK zároveň spúšťa informačnú kampaň, ktorá cestujúcim pomôže prejsť na digitálne nákupné možnosti. Cieľom je priblížiť výhody online predaja, zjednodušiť prechod na moderné formy cestovania a sprístupniť digitálne služby čo najširšiemu okruhu cestujúcich.Štatistiky za posledných päť rokov jasne potvrdzujú trend digitalizácie:V rámci digitalizácie ZSSK pripravuje ďalšie inovácie, ktoré prinesú ešte väčší komfort:Dnes už viac ako 85 % Slovákov používa smartfóny s prístupom k dátovým službám, čo výrazne znižuje bariéry pre využívanie digitálnych kanálov. ZSSK navyše nedávno modernizovala svoju aplikáciu "IDeme vlakom", ktorá teraz ponúka ešte intuitívnejšie a rýchlejšie riešenia nákupu.Digitalizácia šetrí nielen čas, ale aj a peňaženky cestujúcich, ako aj financie ZSSK. Predaj lístka v pokladnici stojí spoločnosť viac ako euro, zatiaľ čo online predaj zníži tieto náklady na menej ako 30 centov. Okrem toho digitalizácia znižuje potrebu tlače papierových lístkov a prispieva tak k ochrane životného prostredia. "Každé euro získané alebo ušetrené digitalizáciou investujeme späť do zamestnancov, modernizácie vlakov a zlepšovania služieb," uzavrel Helexa.ZSSK neustále pracuje na modernizácii a digitalizácii svojich služieb, tak aby reflektovali potreby všetkých skupín cestujúcich, čím prispejú k pohodlnejšiemu, efektívnejšiemu a dostupnejšiemu cestovaniu.môžu využívať digitálne nástroje na plánovanie ciest, ktoré poskytujú aktuálne informácie o spojeniach, rezerváciách miest a špeciálnych ponukách.ocenia elektronické doklady, ktoré eliminujú nutnosť fyzických potvrdení a zjednodušia kontrolu lístkov. Digitálne riešenia im navyše umožnia jednoduchší prístup k zľavám priamo cez mobilnú aplikáciu.získajú spoľahlivejšie spojenia vďaka taktovej doprave a lepšiemu prepojeniu cestovných plánov s digitálnymi systémami. Online nákup cez mobilnú aplikáciu, e-shop na www.zssk.sk alebo SMS (pre osobné vlaky) im umožní efektívnejšie plánovanie ciest a ušetrí čas, najmä počas ranných špičiek.môžu profitovať z ekologických možností cestovania a rozšírenej ponuky spojov, pričom digitálne služby im poskytnú jednoduchší prístup k sezónnym lístkom a výhodným ponukám.Neoddeliteľnou súčasťou modernizácie je dostupnosť informácií v reálnom čase, rýchlejšie riešenie problémov a možnosť spravovať cestovanie v jednom systéme.ocenia zákaznícke konto ZSSK, ktoré im spolu s aplikáciou umožní vyhľadávanie spojení, rýchle vrátenie lístka, online platby a nákup lístkov pre viacerých cestujúcich.Rok 2025 je pre ZSSK výnimočný – spoločnosť oslavuje 20 rokov svojej existencie. Každý deň vypraví 1 818 vlakov a prepraví približne 200-tisíc cestujúcich, čím efektívne spája regióny Slovenska. Ako najväčší poskytovateľ elektromobility v krajine prepraví ročne viac ako 70 miliónov cestujúcich, z toho 50 miliónov elektrickými vlakmi.ZSSK sa dlhodobo zameriava na modernizáciu vlakových súprav, zlepšenie infraštruktúry a zavádzanie inovácií, ktoré prispievajú k udržateľnej a ekologickej železničnej doprave. Stratégia spoločnosti stojí na štyroch pilieroch: stabilný zamestnávateľ, moderné vlaky, kvalitné služby a finančná stabilita."Naša vízia je jasná – držíme Slovensko v pohybe a robíme všetko pre to, aby železničná doprava bola moderná, dostupná a ekologická. Digitalizácia je našou odpoveďou na potreby dnešnej doby a príležitosťou, ako priniesť lepšie riešenia pre každého cestujúceho," uzavrel Helexa.ZSSK pozýva cestujúcich, aby si vyskúšali nové digitálne služby a objavili pohodlie moderného cestovania. Viac informácií nájdete na www.zssk.sk Informačný servis