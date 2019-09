Najvyšší a Ústavný súd SR budú môcť požiadať o poradné stanovisko ESĽP

Na archívnej snímke Európsky súdny dvor pre ľudské práva (ESLĽP), (European Court of Human Rights, Cour Européenne des Droits de l´Hommevo) vo francúzskom Štrasburgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. septembra (TASR) – Najvyšší súd SR a Ústavný súd SR sa budú môcť obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so žiadosťou o poradné stanovisko. Ide o dobrovoľnú a voliteľnú možnosť zo strany relevantných súdov. Vyplýva to z Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, s ktorým poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok súhlasili.Najvyšší súd Slovenskej republiky by mal mať právomoci vyplývajúce z tohto protokolu len vtedy, keď koná v postavení kasačného súdu a dovolacieho súdu.uvádza Ministerstvo spravodlivosti SR v materiáli.Protokol doposiaľ podpísalo 22 zo 47 členských štátov Rady Európy, a to vrátane Slovenska.