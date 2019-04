Na snímke mŕtve telá v kostole sv. Sebastiána po explózii v meste Negombo na Srí Lanke 21. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolombo 26. apríla (TASR) - Najvyšší predstaviteľ polície na Srí Lanke odstúpil zo svojej funkcie v súvislosti so zlyhaniami, ktoré viedli k smrtiacim bombovým útokom z Veľkonočnej nedele. Oznámil to v piatok srílanský prezident Maithrípála Siriséna, informovala tlačová agentúra AFP.Generálny inšpektor polície Púdžit Džajasundara podľa neho zaslal svoju rezignáciu úradujúcemu šéfovi rezortu obrany. Prezident v priebehu tohto týždňa požiadal o odstúpenie oboch predstaviteľov vzhľadom na zistenie, že bezpečnostné zložky nekonali ani po prijatí varovaní týkajúcich sa bombových útokov na kostoly a hotely, ktoré si podľa aktuálnych údajov vyžiadali vyše 250 obetí na životoch.Siriséna povedal novinárom, že "čoskoro" vymenuje nového generálneho inšpektora polície, ktorého bude musieť vo funkcii potvrdiť srílanská Ústavná komisia.Prezident v piatok taktiež oznámil, že hľadaný moslimský extrémista, o ktorom sa predpokladá, že zohral rozhodujúcu úlohu pri veľkonočných útokoch, bol usmrtený pri jednom z týchto incidentov. Vodca miestnej islamistickej skupiny Národné monoteistické hnutie (Džamáat at-tawhíd al-wataníja, NTJ) Zahrán Haším prišiel o život počas útoku na hotel Šangri-La v meste Kolombo, uviedol Siriséna s odkazom na informácie, ktoré mu poskytli spravodajské služby.Bezpečnostné zložky po Hašímovi intenzívne pátrali po tom, ako vláda pripísala spomínané útoky jeho skupine. K odpáleniu náloží samovražednými útočníkmi sa medzitým prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS), pričom zverejnila videozáznam, v ktorom vystupuje aj Haším. Siriséna bezprostredne nevysvetlil, akú úlohu mal Haším pri útoku na hotel Šangri-La, jednom zo šiestich z Veľkonočnej nedele.Haším bol pred útokmi pomerne neznámou postavou, miestni moslimskí vodcovia však tvrdia, že opakovane upozorňovali úrady v súvislosti s jeho extrémistickými názormi a správaním. Moslimské organizácie na Srí Lanke útoky odsúdili a vyzvali na bezodkladné zadržanie a potrestanie ich spolupáchateľov.Prezident Siriséna apeloval v piatok na obyvateľov Srí Lanky, aby nenazerali na príslušníkov tamojšej moslimskej menšiny ako na teroristov. Zároveň ubezpečil, že orgány krajiny dokážu "extrémistov z IS, citovala ho tlačová agentúra AP.