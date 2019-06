Najvyšší španielsky súd pozastavil exhumáciu bývalého diktátora Franca

Ilustračné foto. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 4. júna (TASR) - Španielsky najvyšší súd pozastavil v utorok plánovanú exhumáciu telesných pozostatkov bývalého diktátora Francisca Franca, ktorá sa mala uskutočniť na budúci týždeň. Informovala o tom agentúra AFP.Španielski zákonodarcovia vlani v septembri schválili zákon z dielne socialistickej vlády, ktorý umožňuje exhumáciu Francových pozostatkov.Vláda chce, aby bolo zabalzamované telo generála prenesené z impozantného mauzólea v Údolí padlých pri Madride na verejný cintorín na predmestí španielskej metropoly.S tým však nesúhlasí Francova rodina, ktorá sa v tejto súvislosti obrátila na najvyšší súd. Ten preto v utorok exhumáciu pozastavil, až pokým sa celé konanie neuzavrie.Rozhodnutie sudcov bolo jednomyseľné. Podľa ich názoru by vykonanie exhumácie a prípadné následné rozhodnutie v prospech generálových príbuzných mohlo narušiť dôveru verejnosti v štátne inštitúcie.Francisco Franco vládol Španielsku tvrdou rukou od konca občianskej vojny (1936 - 1939) až do svojej smrti v roku 1975. Španielska vláda ho chce pochovať na madridskom cintoríne Mingorrubio El Pardo, kde spočíva aj generálova manželka Carmen. Bývalého diktátora tam mali uložiť do hrobu 10. júna bez prítomnosti médií. Kedy a či sa tak vôbec stane, nateraz nie je jasné.Španielsky socialistický premiér Pedro Sánchez, ktorý je pri moci od júna 2018, presadzuje presun Francových pozostatkov ako jednu zo svojich priorít. V súčasnosti sa usiluje o zostavenie novej vlády po májových predčasných voľbách.