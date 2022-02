Najvyšší správny súd môže začať svoju činnosť, disciplinárne senáty už má kompletné

Prísediaci sudcovia sa vyberú náhodne

Čas začať s rozhodovacou činnosťou

1.2.2022 (Webnoviny.sk) - Disciplinárne senáty Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR), ktoré boli do pondelka 31. januára zložené iba z troch sudcov najvyššieho správneho súdu, sú od utorka kompletné.NSS SR tak môže začať svoju činnosť v každom disciplinárnom konaní, keďže všetky štyri právnické profesie zvolili potrebný počet prísediacich sudcov disciplinárnych senátov. V tlačovej správe o tom informoval Michal Hajtol, hovorca NSS SR.Disciplinárne senáty sú okrem troch sudcov správneho súdu zložené aj z dvoch prísediacich sudcov, ktorí sa určujú náhodným výberom prostredníctvom technických a programových prostriedkov.Ak je disciplinárne obvineným sudca, prísediaci sa vyberú z databázy zvolenej členmi Súdnej rady SR. Ak by bol disciplinárne obvinený prokurátor, prísediaci si vyberú z databázy prokurátorov zvolených Radou prokurátorov SR.„Dneškom sme zavŕšili časť nášho úsilia, počas ktorého sme sa snažili vytvoriť kvalitné zloženie disciplinárnych senátov zo sudkýň a sudcov najvyššieho správneho súdu. Tú druhú časť splnili profesijné organizácie, ktoré podliehajú disciplinárnemu poriadku. Nemenej dôležitou úlohou je začať rozhodovaciu činnosť v týchto senátoch, ktorá sa naštartuje už v najbližšom čase,“ povedal Pavol Naď, predseda NSS SR.Možnosť voliť prísediacich sudcov disciplinárnych senátov mali právnické profesie, ktoré sú vymedzené v zákone o disciplinárnom poriadku NSS SR, do pondelka 31. januára. Databázy prísediacich sudcov budú zverejnené na webovej stránke súdu.