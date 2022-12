Najvyšší správny súd poslal do boja o české prezidentské kreslo podnikateľa Diviša, vyradil Rohanovú

Problémy s kandidatúrou

Deväť favoritov na prezidentské kreslo





České prezidentské voľby sa budú konať 13. a 14. januára 2023. Prípadné druhé kolo by sa uskutočnilo 27. a 28. januára. Víťaz na Pražskom hrade nahradí terajšiu hlavu štátu Miloša Zemana, ktorému skončí funkčné obdobie 8. marca.





13.12.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší správny súd v Česku v utorok zverejnil definitívny počet kandidátov do prezidentských volieb. Dosiaľ známych kandidátov doplní podnikateľ Karel Diviš.Naopak z boja o prezidentské kreslo vyradil Denisu Rohanovú. So svojím odvolaním sa voči rozhodnutiu ministerstva vnútra neuznať kandidatúru neuspel ani miliardár Karel Janeček . Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Ministerstvo vnútra oznámilo kandidátov v novembri. Divišovu a Janečkovu kandidatúru vtedy nechcelo uznať pre problém v počte podpisov. Rohanovú rezort pustil ďalej, ale jej kandidatúru spochybnila skupina senátorov, ktorá upozornila na to, že Rohanová získala podpisy členov bývalej Poslaneckej snemovne.Súd však upozornil, že osoby so zaniknutým mandátom nemajú žiadnu legitimitu a právo navrhovať kandidátov na prezidenta. Rohanová aj Janeček sa chcú po rozhodnutí správneho súdu obrátiť na ústavný súd.Počet kandidátov tak zostáva nezmenený - deväť. Favoritmi sú bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Danuše Nerudová , generál vo výslužbe Petr Pavel a bývalý premiér a líder hnutia ANO Andrej Babiš . Okrem nich sa o funkciu budú uchádzať aj senátori Pavel Fischer a Marek Hilšer, odborový predák Josef Středula, poslanec SPD Jaroslav Bašta, bývalý rektor Karlovej univerzity Tomáš Zima a spomenutý Karel Diviš.