Najvyšší súd bude rozhodovať o sťažnosti advokáta Františka P.

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júna (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR bude v najbližších dňoch rozhodovať o sťažnosti advokáta Františka P., ktorý je obvinený z extrémistických trestných činov, voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS), ktorý ho zobral koncom mája do väzby.uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Senát NS SR po naštudovaní spisu bude rozhodovať na svojom neverejnom zasadnutí, čo môže byť o niekoľko dní.ŠTS rozhodol 25. mája o vzatí do väzby obvineného Františka P., ktorého polícia obvinila po akciia ktorá sa uskutočnila pár dní predtým.uviedla vtedy hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.uviedla vtedy polícia.Následne predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Tomáš Borec v pondelok (3. 6.) pozastavil výkon advokácie Františkovi P. Obvinený bol totiž vzatý do väzby, čo je podľa zákona o advokácii dôvodom pozastavenia advokácie povinne, bez možnosti úvahy.František P. podľa mediálnych informácií v minulosti zastupoval ako obhajca v trestných veciach napríklad na doživotný trest odňatia slobody odsúdeného banskobystrického bosa Mikuláša Černáka, či poslanca za ĽSNS Stanislava Mizíka. U právnika mali počas spomínanej policajnej razie nájsť viacero predmetov s fašistickou symbolikou. Mimo toho sa advokát mal nechať vyfotiť v nacistickej uniforme.