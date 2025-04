Najvyšší súd bude v máji rozhodovať o odvolaní Branislava Pašku voči druhému odsúdeniu

Vinu popieral aj v kauze ultrazvukov

Pred súdom stál aj pre výtržníctvo

19.4.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR by mal na verejnom zasadnutí 20. mája rozhodovať o odvolaní synovca bývalého predsedu parlamentu Pavla Pašku Branislava Pašku proti neprávoplatnému odsúdeniu za machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Špecializovaný trestný súd uznal v tomto prípade v novembri 2023 Pašku za vinného a uložil mu trest sedem rokov väzenia. Išlo o ďalšiu kauzu už odsúdeného Pašku súvisiacu tentokrát s nákupom nábytku pre Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach z roku 2014.Samosudca vtedy zároveň uložil obžalovanému povinnosť uhradiť škodu UNLP v sume viac ako 151-tisíc eur. Ako uviedol sudca Rastislav Stieranka v zdôvodnení, išlo o súhrnný trest za štyri spáchané skutky v troch trestných veciach.Branislav Paška už bol právoplatne odsúdený na päťročný trest väzenia vo veci nákupu predražených ultrazvukov pre Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. V aktuálnom prípade je stíhaný pre machinácie pri nákupe nábytku pre urgentný príjem košickej nemocnice. Ten bol v roku 2014 zaobstaraný za viac ako 200-tisíc eur.Objednávka však bola podľa obžaloby výrazne predražená, za čo mal byť zodpovedný práve obžalovaný vtedajší šéf oddelenia verejného obstarávania nemocnice. Univerzitná nemocnica v Košiciach žiada úhradu škody vo výške 170-tisíc eur. Rovnako ako v kauze ultrazvukov, aj tu obžalovaný popieral vinu.Paška stál pred súdom aj pre výtržníctvo a ublíženie na zdraví spolu s jeho súrodencami Mariánom a Martinom. Na jeseň 2015 sa totiž zapojili do nočnej potýčky v centre Košíc, pri ktorej podľa obžaloby napadli mladú ženu a jej priateľa.Krajský súd v Košiciach mu za prečin výtržníctva a prečin ublíženia na zdraví potvrdil dvojročný trest s podmienečným odkladom na tri roky. Tento verdikt bol však zrušený právoplatným nepodmienečným trestom v kauze ultrazvukov. Tam bol pôvodne Špecializovaným trestným súdom odsúdený na sedem rokov.Najvyšší súd SR však trest zmiernil na päť rokov, pričom dôvodom bol dlhší časový úsek, ktorý ubehol od skutku datovaného do roku 2013.