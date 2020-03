Najvyšší súd je niekoľko dní bez vedenia, voľbu šéfa komplikuje koronavírus

Čaká sa na usmernenie od hygienika

Verejnosť môže voľbu sledovať online

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.3.2020 - Šíriaci sa koronavírus komplikuje aj voľbu nového predsedu Najvyššieho súdu SR. Hoci inštitúcia žiadala Súdnu radu SR, aby zvolila nového šéfa čo najskôr, zatiaľ platí pôvodne avizovaný termín voľby, teda 30. marec.Najvyšší súd je niekoľko dní bez vedenia. Jeho dočasnú šéfku Jarmilu U. totiž zadržala ešte 11. marca polícia počas akcie s názvom Búrka, a hoci ústavný súd nedal súhlas s jej väzobným stíhaním, následne sama požiadala o zastavenie výkonu funkcie. Súd tak naďalej čaká na meno šéfa, známe však môže byť najskôr od apríla.„Voľba predsedu najvyššieho súdu je naplánovaná na 30. marca 2020. Tento termín si odsúhlasila súdna rada na svojom januárovom zasadnutí. Kancelária súdnej rady v týchto dňoch kontaktuje hlavného hygienika SR za účelom usmernenia vo veci prípravy a organizácie daného zasadnutia súdnej rady, ako aj potreby prijatia vhodných bezpečnostných opatrení,“ odpovedala hovorkyňa súdnej rady Veronika Müller na otázku agentúry SITA, či je stále„ v hre“ skorší termín voľby.O post majú záujem dvaja kandidáti, a to Ivan Rumana a Ján Šikuta. Podľa viacerých zdrojov má byť favoritom Rumana, ktorý sa o post uchádza premiérovo.V praxi je rada podľa slov hovorkyne pripravená aj na výnimočnú situáciu. Členovia rady môžu rokovať aj takzvane per rollam, teda bez osobnej prítomnosti. Pre verejnosť bude zabezpečený priamy prenos cez internet.„Prenos zo zasadnutia súdnej rady dňa 30. marca bude Kancelária súdnej rady vysielať online naživo, a to nielen počas voľby predsedu Najvyššieho súdu SR, ale aj počas celého riadneho zasadnutia, aby mala verejnosť možnosť sledovať celý priebeh bez osobnej prítomnosti, zároveň však nebola o nič z daného procesu ukrátená,“ doplnila.Súdna rada od uplynutia mandátu bývalej predsedníčke súdu Daniely Švecovej volila nového šéfa trikrát neúspešne. Najbližšie k funkcii boli dve sudkyne Soňa Mesiarkinová a Jana Bajánková. Obom na zvolanie chýbal jeden hlas.