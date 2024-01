Najvyšší súd musí o dvojici z kauzy Judáš rozhodnúť znovu, prokuratúra uspela s dovolaním 

Piaty pokus

18.1.2024 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR vyhovel dovolaniu, ktoré Úrad špeciálnej prokuratúry podal v septembri 2022 vo veci právoplatne odsúdeného bývalého šéfa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Petra Gašparoviča a bývalého policajta Ladislava Vičana . V tejto súvislosti zrušil rozsudok odvolacieho senátu NS SR z marca 2022, ktorým dvojici zmiernil tresty uložené prvostupňovým súdom.Dovolací senát totiž skonštatoval, že rozhodnutím odvolacieho súdu došlo k porušeniu zákona v prospech obžalovaných. Odvolací senát NS SR tak bude vo veci musieť rozhodovať opätovne. Špeciálna prokuratúra dovolanie podala v neprospech odsúdených z dôvodu nesúhlasu s právnou kvalifikáciou konania dvojice zo strany Najvyššieho súdu SR. Dnešné rozhodnutie dovolacieho senátu je právoplatné.Išlo pritom už o piaty pokus, pričom predošlé verejné zasadnutia sa nepodarilo otvoriť pre dôvody na strane odsúdených, ktorí sa opakovane na súd nedostavili. Naposledy sa verejné zasadnutie v tejto veci malo uskutočniť v decembri 2023, odsúdeného Gašparoviča, ktorého mala na súd predviesť polícia, sa však nepodarilo zastihnúť v mieste trvalého bydliska.Súd preto na neho vydal príkaz na zatknutie, pričom polícia po ňom následne vyhlásila pátranie. Z tohto dôvodu dnes súd proti nemu konal ako proti ušlému. Na druhej strane Vičan dal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti.Najvyšší súd SR na verejnom zasadnutí v marci 2022 zmiernil tresty, ktoré Špecializovaný trestný súd v Pezinku uložil v októbri 2021 bývalému šéfovi kontrarozviedky SIS Gašparovičovi a expolicajtovi Vičanovi. Dvojicu ŠTS uznal za vinných z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.Najvyšší súd však daný verdikt zrušil a skutok prekvalifikoval na prečin nepriamej korupcie. Gašparovič tak nakoniec dostal právoplatne trest 22 mesiacov väzenia a Vičan 20 mesiacov. Obaja boli zaradení do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň súd uložil Gašparovičovi peňažný trest 20-tisíc eur a Vičanovi 16-tisíc eur. Tresty odňatia slobody si už dvojica odsúdených odsedela.Pôvodne Gašparovičovi ŠTS v tejto veci uložil trest 11 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia a dostal tiež peňažný trest 50-tisíc eur. Vičanovi zase prvostupňový súd vymeral trest 10 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia a peňažný trest 40-tisíc eur. Dvojica sa proti verdiktu odvolala.Podľa obžaloby Gašparovič a Vičan žiadali úplatok 400-tisíc eur od podnikateľa Dušana Bočkaya za uvoľnenie jeho zablokovaného firemného majetku zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy KÚFS ). Ten mal po zaplatení uvoľniť bývalý šéf KÚFS Ľudovít Makó . Prvých 200-tisíc eur zaplatil podnikateľ pred zrušením predbežného opatrenia, potom prípad oznámil na polícii.