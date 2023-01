Najvyšší súd prejedná odvolanie odsúdeného na doživotie, mohol byť psychicky chorý

Priznal vinu

Strieľal na policajnú hliadku

14.1.2023 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR by mal v utorok 17. januára prejednať odvolanie Jána R., ktorý bol v októbri minulého roku za vraždu dvoch ľudí a pokusy zabiť ďalších neprávoplatne odsúdený na doživotný trest. Špecializovaný trestný súd obžalovaného uznal za vinného z dvoch skutkov vraždy, jednej vraždy v štádiu pokusu, jednej úkladnej vraždy v štádiu pokusu, ako aj z neoprávnenej držby viacerých pištolí, samopalu a munície.Obžalovaný na začiatku procesu priznal vinu, pred súdom však naznačoval, že by mohol byť psychicky chorý. To ale znalecký posudok nepotvrdil.Podľa obžaloby sa prvý skutok stal v januári 2015 vo Veľkej Lomnici (okres Kežmarok), kde obžalovaný na čerpacej stanici zastrelil Erika K. Druhý skutok sa odohral v máji 2017, keď sa Ján R. v blízkosti obce Holumnica (okres Kežmarok) pokúsil zastreliť Štefana B. a Danu F. Tretí skutok sa stal v apríli 2019, keď obžalovaný v lesnom poraste v katastri mesta Levoča zastrelil Jozefa L.Polícii sa prípady podarilo objasniť na základe dôkazov získaných pri vyšetrovaní prípadu útoku na verejného činiteľa. Ján R. totiž v júni 2021 pri Liptovskom Hrádku (okres Liptovský Mikuláš) strieľal na dvojčlennú policajnú hliadku, ktorá ho chcela skontrolovať.Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry následne všetky prípady spojil na spoločné konanie a streľbu na policajtov tiež kvalifikoval ako pokus o vraždu. Obžaloba voči Jánovi R. zahŕňala tiež nedovolené ozbrojovanie.Motív väčšiny skutkov sa nepodarilo preukázať, keďže Ján R. odmietol vypovedať. V prípade vraždy Erika K.sa však uvádzal finančný motív.