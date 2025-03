Najvyšší súd rozhodne o odvolaniach bývalých funkcionárok Finančnej správy

Zločin prijímania úplatku

Súd nezistil rozpory vo výpovediach

8.3.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na stredu 12. marca verejné zasadnutie, na ktorom má rozhodnúť o odvolaniach bývalých funkcionárok Finančného riaditeľstva SR Denisy Ž. a Kornélie Č.Tie samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku ešte v októbri 2022 uznal za vinné zo zločinu prijímania úplatku. Zároveň obom uložil tresty tri roky väzenia podmienečne odložené na skúšobnú dobu päť rokov a zákaz vykonávať verejné funkcie na dobu piatich rokov.Denisa Ž. tiež dostala peňažný trest vo výške 45-tisíc eur. Pokiaľ by ho nezaplatila, súd určil náhradný trest vo výške dvoch rokov väzenia. Kornélii Č. zas súd vymeral peňažný trest 30-tisíc eur spolu s prípadným náhradným trestom v dĺžke 18 mesiacov väzenia.V rámci akcie Mýtnik III obvinili orgány činné v trestnom konaní v roku 2021 bývalú riaditeľku odboru právnych služieb finančnej správy Denisu Ž. a bývalú riaditeľku odboru verejného obstarávania finančnej správy Kornéliu Č. Ďalšia obvinená v rámci akcie Mýtnik III, bývalá prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová , vinu priznala a v rámci dohody o vine a treste jej súd uložil podmienečný trest.Podľa obžaloby funkcionárky prijali úplatky v súvislosti so zmluvnými vzťahmi a správou IT produktov na finančnej správe. Konkrétne podľa prokuratúry prijala Denisa Ž. od podnikateľa Michala Suchobu prostredníctvom bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho sumu 30-tisíc eur a Kornélia Č. 20-tisíc eur. Obe obžalované pred súdom na začiatku procesu deklarovali svoju nevinu.Ako v októbri 2022 skonštatoval sudca ŠTS Milan Cisárik, prokuratúra presvedčila súd, že skutky sa stali tak, ako bolo uvedené v obžalobe. Kľúčovým dôkazom bola pritom podľa neho výpoveď Imreczeho, doplnená výpoveďou svedka Suchobu.„Súd nezistil rozpory vo výpovediach týchto dvoch svedkov,“ uviedol Cisárik. Doplnil, že obhajobné tvrdenia dvojice obžalovaných súd nepresvedčili.