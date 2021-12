Najvyšší súd rozhodne o väzbe pre štvoricu v kauze diaľničiarov, majú na krku niekoľko obvinení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.12.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na pondelok 13. decembra verejné zasadnutie, na ktorom má rozhodovať o sťažnosti prokurátora proti nevzatiu do väzby štyroch obvinených v kauze spojenej s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS).Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Štvoricu sudkyňa Špecializovaného trestného súdu v piatok 3. decembra nevzala do väzby, keďže u nich nezistila dôvody na obavu z ovplyvňovania svedkov. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry proti rozhodnutiu podal sťažnosť.Štvorica je obvinená z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a iných trestných činov. Trestná činnosť v súvislosti s obstarávaniami Národnej diaľničnej spoločnosti mala podľa medializovaných informácií spôsobiť škodu minimálne 700 000 eur.Prezident Policajného zboru Štefan Hamran ešte 30. novembra na tlačovej besede informoval, že v rámci akcie Národnej kriminálnej agentúry zadržali osem a obvinili deväť osôb. Vyšetrovanie pre desiatky obstarávaní sa začalo po trestnom oznámení zo strany samotnej NDS.