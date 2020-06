Najvyšší súd rozhodol o prepustení obvineného sudcu, ktorého zadržala NAKA počas akcie Búrka

Proti rozhodnutiu podal sťažnosť

Počas akcie Búrka zadržali 13 sudcov

24.6.2020 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR na stredajšom neverejnom zasadnutí rozhodol o prepustení obvineného sudcu Eugena P. z väzby. Ako ďalej agentúru SITA informovala Alexandra Važanová z komunikačného referatu NS SR, senát Najvyššieho súdu zároveň zamietol sťažnosť prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry proti prepusteniu obvineného advokáta Miroslava M. Špecializovaný trestný súd ešte začiatkom júna rozhodol o prepustení Miroslava M., Eugena P. však ponechal vo väzbe. Ten proti rozhodnutiu podal sťažnosť."Podľa názoru najvyššieho súdu jediný spoločný dôvod väzby, spočívajúci v tom, že by obvinení mohli pôsobiť na osoby dôležité v trestnom konaní, alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, u oboch obvinených v tomto štádiu konania pominul," povedala Važanová.Doplnila, že senát NS SR sa zároveň stotožnil so záverom Špecializovaného trestného súdu o tom, že dôvod tzv. preventívnej väzby u obvineného Miroslava M. taktiež nie je daný. "Na záver je potrebné zdôrazniť, že senát Najvyššieho súdu nerozhodoval o vine, resp. nevine, ale len o väzbe obvinených," dodala hovorkyňa.Špecializovaný trestný súd vzal ešte 14. marca do väzby obvinených sudcov Moniku J., Denisu C., Eugena P. a Richarda M. a tiež advokáta Miroslava M.Všetci mali byť stíhaní väzobne pre možné ovplyvňovanie svedkov a Miroslav M., Eugen P. a Richard M. aj pre možné pokračovanie v trestnej činnosti. Súd zároveň vtedy prepustil sudkyňu Zuzanu M. a ďalších dvoch obvinených - bývalú sudkyňu Miriam R. a Ladislava M. Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahovala 11. marca na viacerých miestach, pričom v rámci akcie Búrka zadržali 13 sudcov, jednu bývalú sudkyňu, jednu správkyňu konkurznej podstaty, jednu advokátku a dve civilné osoby.Osoby následne obvinili z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu alebo z marenia spravodlivosti. V súvislosti s podplácaním sudcov čelí obvineniu aj viacnásobne stíhaný podnikateľ Marian K.