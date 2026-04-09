|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 9.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Milena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. apríla 2026
Najvyšší súd sa bude zaoberať prípadom ženy obžalovanej z terorizmu, vytýčil termín pojednávania
Najvyšší súd SR vytýčil na začiatok mája verejné zasadnutie, na ...
Zdieľať
V tejto súvislosti jej uložil dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky. Podľa súdu totiž obžaloba z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny trpela dôkaznou núdzou. Rozsudok vtedy nenadobudol právoplatnosť, pretože prokurátor sa odvolal voči právnej kvalifikácii aj voči trestu. Najvyšší súd následne v januári 2024 Renátu prepustil z väzby.
Prokurátor žiadal prísnejší trest
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel žiadal v záverečnej reči pre obžalovanú úhrnný trest odňatia slobody vo výmere šesť rokov so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Tento trest navrhol s prihliadnutím na poľahčujúce okolnosti aj s možnosťou mimoriadneho zníženia trestu. Prokurátor zároveň už nepožadoval uznať obžalovanú za vinnú zo zločinu vojnového bezprávia, pretože k tomuto nedokázali zabezpečiť dostatok dôkazov.
Obhajca Renáty D. v decembri 2023 okrem iného uviedol, že z dokazovania je zrejmé, že obžalovaná ako žena a matka neohrozovala bezpečnosť na Slovensku a nebolo preukázané, že by bola členkou a podporovateľkou Islamského štátu. Advokát v záverečnej reči požadoval pre svoju klientku oslobodenie spod obžaloby v celom rozsahu. Renáta D. vo svojej záverečnej reči uviedla, že nerozumie obvineniu, ktoré po návrate na Slovensko dostala do rúk.
Vyjadrenie obžalovanej
"Najhoršie je to, čo deti prežívajú, a to je naše odlúčenie," uviedla vtedy obžalovaná s tým, že ona nikdy nepodporovala terorizmus ani k tomu neviedla deti.
Prokurátor bývalej špeciálnej prokuratúry obžaloval Renátu D., pochádzajúcu z Rimavskej Soboty, z obzvlášť závažného zločinu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, z obzvlášť závažného zločinu vojnového bezprávia a z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.
Podľa obžaloby mala obžalovaná, ktorá sa odsťahovala do Egypta, kde sa vydala a mala dve deti, odísť do Sýrie, pôsobiť s manželom aj deťmi v organizácii Islamský štát (ISIS) v Sýrii od januára 2015 až do februára 2019. Renáta D. na začiatku súdneho procesu uviedla, že sa cíti nevinná.
Prípad je na Slovensku výnimočný
Podľa prokurátora Kysela išlo o prípad jedinečný na Slovensku v tom, že je to doteraz jediný prípad, kde SR repatriovala slovenského štátneho občana z území, ktoré boli zasiahnuté teroristickým konfliktom, resp. vojnovým konfliktov v Sýrii a v Iraku. Náročné bolo podľa neho aj dokazovanie, určovanie trestnoprávnej zodpovednosti a hlavne výšky sadzby, pretože tá je až na doživotie v súvislosti s vojnovými zločinmi.
Obžalovanú Renátu D. na Slovensko dopravili vo februári 2023 z Iraku vládnym špeciálom v rámci repatriácie slovenských občanov. Predtým žila v Sýrii, kam prišla z Egypta za svojím manželom, údajným členom teroristickej organizácie ISIS. Na Slovensko dopravili aj dve deti obvinenej. Jej syna následne umiestnili v reedukačnom zariadení a mladšiu dcéru zverili do starostlivosti starej mamy.
