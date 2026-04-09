 Štvrtok 9.4.2026
 Meniny má Milena
09. apríla 2026

Najvyšší súd sa bude zaoberať prípadom ženy obžalovanej z terorizmu, vytýčil termín pojednávania


Tagy: Súdy Sýria Terorizmus verejné zasadnutie

Najvyšší súd SR vytýčil na začiatok mája verejné zasadnutie, na ...



9.4.2026 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na začiatok mája verejné zasadnutie, na ktorom sa bude zaoberať prípadom Renáty D., pôvodne obžalovanej z podpory terorizmu. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici ženu v decembri 2023 nakoniec uznal za vinnú z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže formou spolupáchateľstva.


V tejto súvislosti jej uložil dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky. Podľa súdu totiž obžaloba z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny trpela dôkaznou núdzou. Rozsudok vtedy nenadobudol právoplatnosť, pretože prokurátor sa odvolal voči právnej kvalifikácii aj voči trestu. Najvyšší súd následne v januári 2024 Renátu prepustil z väzby.

Prokurátor žiadal prísnejší trest


Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel žiadal v záverečnej reči pre obžalovanú úhrnný trest odňatia slobody vo výmere šesť rokov so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Tento trest navrhol s prihliadnutím na poľahčujúce okolnosti aj s možnosťou mimoriadneho zníženia trestu. Prokurátor zároveň už nepožadoval uznať obžalovanú za vinnú zo zločinu vojnového bezprávia, pretože k tomuto nedokázali zabezpečiť dostatok dôkazov.

Obhajca Renáty D. v decembri 2023 okrem iného uviedol, že z dokazovania je zrejmé, že obžalovaná ako žena a matka neohrozovala bezpečnosť na Slovensku a nebolo preukázané, že by bola členkou a podporovateľkou Islamského štátu. Advokát v záverečnej reči požadoval pre svoju klientku oslobodenie spod obžaloby v celom rozsahu. Renáta D. vo svojej záverečnej reči uviedla, že nerozumie obvineniu, ktoré po návrate na Slovensko dostala do rúk.

Vyjadrenie obžalovanej


"Najhoršie je to, čo deti prežívajú, a to je naše odlúčenie," uviedla vtedy obžalovaná s tým, že ona nikdy nepodporovala terorizmus ani k tomu neviedla deti.

Prokurátor bývalej špeciálnej prokuratúry obžaloval Renátu D., pochádzajúcu z Rimavskej Soboty, z obzvlášť závažného zločinu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, z obzvlášť závažného zločinu vojnového bezprávia a z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

Podľa obžaloby mala obžalovaná, ktorá sa odsťahovala do Egypta, kde sa vydala a mala dve deti, odísť do Sýrie, pôsobiť s manželom aj deťmi v organizácii Islamský štát (ISIS) v Sýrii od januára 2015 až do februára 2019. Renáta D. na začiatku súdneho procesu uviedla, že sa cíti nevinná.

Prípad je na Slovensku výnimočný


Podľa prokurátora Kysela išlo o prípad jedinečný na Slovensku v tom, že je to doteraz jediný prípad, kde SR repatriovala slovenského štátneho občana z území, ktoré boli zasiahnuté teroristickým konfliktom, resp. vojnovým konfliktov v Sýrii a v Iraku. Náročné bolo podľa neho aj dokazovanie, určovanie trestnoprávnej zodpovednosti a hlavne výšky sadzby, pretože tá je až na doživotie v súvislosti s vojnovými zločinmi.

Obžalovanú Renátu D. na Slovensko dopravili vo februári 2023 z Iraku vládnym špeciálom v rámci repatriácie slovenských občanov. Predtým žila v Sýrii, kam prišla z Egypta za svojím manželom, údajným členom teroristickej organizácie ISIS. Na Slovensko dopravili aj dve deti obvinenej. Jej syna následne umiestnili v reedukačnom zariadení a mladšiu dcéru zverili do starostlivosti starej mamy.


Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd sa bude zaoberať prípadom ženy obžalovanej z terorizmu, vytýčil termín pojednávania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Súdy Sýria Terorizmus verejné zasadnutie
