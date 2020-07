Najvyšší súd sa opäť pokúsi uzavrieť kauzu skrachovaných nebankoviek BMG Invest a Horizont Slovakia

Znevažuje jeho klienta

Ťažká choroba obžalovaného

Právoplatný verdikt

26.7.2020 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR by sa mal v stredu opätovne pokúsiť uzavrieť prípad skrachovaných nebankových spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia. Verejné zasadnutie s neprávoplatne odsúdeným Jozefom M. vytýčil súd pôvodne už na 1. júla, obžalovaný sa však nedostavil. Dôvodom podľa jeho advokáta Petra Filipa bola jeho hospitalizácia v nemocnici v českom Šumperku.Prokurátor Ján Šanta v tejto súvislosti začiatkom júla uviedol, že Jozef M. pokračuje v obštrukciách od roku 2004, kedy bol prepustený z väzby. To podľa neho zariadil vtedajší generálny prokurátor Dobroslav Trnka na pokyn Mariana K.Poukázal pri tom na to, že Jozef M. bez problémov absolvoval autom trojhodinovú cestu do Šumperku a jeho zdravotný stav tiež nebránil tomu, aby ho v Čechách po zadržaní vypočuli. „Európsky zatýkací rozkaz musí ostať v platnosti,“ povedal.Advokát Filip v tejto súvislosti uviedol, že Šanta znevažuje jeho klienta, ktorý je „74-ročný starý, chorý muž“. Zároveň v súvislosti s vydaním zatykača na svojho klienta podal sťažnosť na Ústavný súd SR Jozefa M. zadržala polícia v polovici júna v Českej republike, kde bol hospitalizovaný. Miestny súd ho však následne nevzal do takzvanej predbežnej väzby.Naposledy sa prípadom Jozefa M. zaoberal Najvyšší súd SR v marci 2019, keď na neverejnom zasadnutí rozhodol, že trestné stíhanie obžalovaného podnikateľa prerušil z dôvodu, že nemožno obžalovaného pre ťažkú chorobu postaviť pred súd.Rozhodnutiu predchádzalo konzultovanie štyroch znalcov v odbore zdravotníctvo a farmácia a znalecké dokazovanie za účelom preverenia, či obžalovanému zdravotný stav dovoľuje účasť na verejnom zasadnutí. Súd však skonštatoval, že zdravotný stav obžalovaného bude posudzovať každých šesť mesiacov.V kauze skrachovaných nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest Špecializovaný trestný súd odsúdil v roku 2015 Dávida Brtvu na deväť rokov, Patrika Pachingera na sedem rokov a Jozefa M. na deväť rokov väzenia.V prípade Brtvu a Pachingera je verdikt súdu právoplatný, pričom Brtvu už aj podmienečne prepustili z výkonu trestu. Podľa rozsudku Jozef M., Dávid Brtva a Patrik Pachinger vytváraním falošných pohľadávok voči nebankovým spoločnostiam v období medzi septembrom 2001 a februárom 2002 spôsobili týmto inštitúciám škodu 448 miliónov slovenských korún. Zo zatvorených pobočiek nebankových spoločností sa obohatili o 53 miliónov korún.Činnosť trojice podľa obžaloby riadil Jozef M., ktorý „zadával úlohy a zabezpečoval prostriedky“. Vtedajší majitelia spoločností Dávid Brtva a Patrik Pachinger zase falšovali potrebné dokumenty. K usvedčeniu Jozefa M., Dávida Brtvu a Patrika Pachingera dopomohli aj svedecké výpovede vrátane výpovedí odsúdených Vladimíra Fruniho a Mariána Šebeščáka