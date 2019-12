Najvyšší súd sa zaoberá väzobným stíhaním Jána B. a Miloša P. z Tiposu

Na archívnej snímke obvinený šéf Tiposu Ján B. prichádza na (ŠTS) v Banskej Bystrici. FOTO TASR - Ján Krošlák Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) - Trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR sa na svojom verejnom zasadnutí zaoberá sťažnosťou prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, ktorý nezobral 29. novembra už bývalého generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Tipos Jána B. a bývalého šéfa IT odboru Miloša P. do väzby.Keďže prokurátor ÚŠP podal voči rozhodnutiu sťažnosť, zaoberá sa ňou vo štvrtok NS SR. Obaja obvinení sa na zasadnutie dostavili v sprievode svojich obhajcov.Prokurátor trvá na dôvodoch väzby, keďže skutočnosť, že sa obaja vzdali svojich funkcií a pomeru, nevylučuje, že by naďalej v konaní nedochádzalo k ovplyvňovaniu svedkov. Už nie na pracovisku, ale prostredníctvom dlhoročne vybudovaných väzieb. "zdôvodnil vo štvrtok svoju sťažnosť prokurátor ÚŠP. Podľa jeho názoru Ján B. a Miloš P. sa vzdaním sa svojho pomeru chceli vyhnúť postihu a dosahu za protispoločenskú činnosť, ktorú vykonávali.uviedol exriaditeľ. Podobný návrh predniesol aj Miloš P.Sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, v piatok 29. novembra nevyhovel návrhu prokurátora ÚŠP a prepustil obvinených zo zadržania na slobodu, pretože nezistil existenciu dôvodov väzby. Podľa vyjadrenia advokáta Martina Krakovského znie absurdne, že obvineným sa kladie za vinu nenahlásenie podozrivých operácií. Na základe operácií malo dochádzať k páchaniu trestnej činnosti. Podľa jeho slov je teraz na dozorujúcom prokurátorovi, aby sa vyrovnal s tým, prečo pred dvoma rokmi, keď dvojica iniciovala vyšetrovanie, sa neuskutočnilo. Dvojica upozornila na 52 prípadov podozrivých operácií.Prokurátor navrhoval všetky tri dôvody väzby – útekovú, kolúznu - teda ovplyvňovanie svedkov - a aj pokračovanie v trestnej činnosti. K tej malo dôjsť v rokoch v rokoch 2012 - 2018. Útekovú navrhoval aj preto, lebo obvineným hrozí trest v prípade dokázania viny od desiatich do 15 rokov. Obaja podali voči obvineniu sťažnosť, o ktorej sa doteraz nerozhodlo.Dvojicu zadržali príslušníci NAKA počas akcie 26. novembra. Polícia následne informovala, že v prípade poškodenej lotériovej spoločnosti vyšetrovateľ NAKA obvinil dve osoby z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Zároveň polícia potvrdila, že vyšetrovateľ prokurátorovi ÚŠP predložil podnet na ich vzatie do väzby.V prípade aktuálnej kauzy Tipos je potrebné počkať na jej vyšetrenie a nevynášať vopred súdy. Uviedol v utorok (3. 11) to minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Po zverejnení kauzy podľa vlastných slov prijal okamžité opatrenie a odvolal Jána B. z funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Tiposu.vyhlásil Kamenický.