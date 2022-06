Najvyšší súd Spojených štátov rozhodol, ľudia majú právo nosiť strelné zbrane na verejnosti

Najvyšší súd Spojených štátov vo štvrtok vyhlásil, že ľudia majú právo nosiť strelné zbrane na verejnosti a zrušil zákon v štáte New York, ktorý to obmedzoval. Je to výrazné rozšírenie práv týkajúcich sa zbraní za viac ako desaťročie.

Rozhodnutie súdu, kde prevažujú konzervatívci a za ktoré bolo šesť z deviatich sudcov, pritom prišlo v čase, keď sa krajina spamätáva zo série nedávnych masových strelieb a Kongres pracuje na presadení prísnejšej legislatívy o kontrole držby zbraní.

Preukazovanie potreby

Viac ľudí so zbraňami

23.6.2022 (Webnoviny.sk) -Sudcovia zrušili zákon v štáte New York platný od roku 1913, ktorý vyžaduje, aby ľudia preukázali konkrétnu potrebu nosiť zbraň, aby získali licenciu na jej skryté nosenie na verejnosti.Podľa sudcov to porušuje druhý dodatok ústavy, ktorý zastrešuje právo „držať a nosiť zbrane“.Sudca Clarence Thomas za väčšinu sudcov napísal, že ústava chráni „právo jednotlivca nosiť zbraň na sebaobranu mimo domu“. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena už skôr vyzvala sudcov, aby zákon nerušili.Rozhodnutie súdu v konečnom dôsledku môže viesť k tomu, že v uliciach najväčších amerických miest bude môcť legálne nosiť zbraň viac ľudí.Zhruba štvrtina amerických obyvateľov žije v štátoch, ktoré zrejme toto rozhodnutie ovplyvní. Podobné zákony ako v New Yorku majú aj v Kalifornii, na Havaji, v Marylande, Massachusetts, New Jersey a na Rhode Islande.