Najvyšší súd SR už má kasačnú sťažnosť hlavného mesta vo veci hazardu

Bratislava 31. augusta (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR už má kasačnú sťažnosť, ktorou mesto Bratislava napadlo rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave vo veci hazardu. TASR to potvrdila hovorkyňa NSSR Alexandra Važanová. Hlavné mesto sa kasačnou sťažnosťou odvoláva voči verdiktu o nezákonnosti všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o zákaze hazardu v Bratislave.uviedla Važanová. Mesto podľa jej slov zároveň podalo na najvyšší súd návrh na priznanie odkladného účinku kasačnej sťažnosti.doplnila Važanová.Hlavné mesto žiada, aby Najvyšší súd SR revidoval uznesenie krajského súdu, ktoré podľa vedenia Bratislavy obsahuje evidentné zákonné pochybenia.zdôraznil primátor Ivo Nesrovnal. Naďalej podľa neho ostáva otvorená možnosť novej petície za zákaz hazardu.Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu v Bratislave bolo prijaté 30. marca 2017 a nadobudlo účinnosť 1. mája 2017. Mestu bol 15. mája 2017 doručený protest prokurátorky Krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorým namietala rozpor VZN so všeobecne záväznými predpismi. Po tom, ako poslanci protestu nevyhoveli, podala prokuratúra na mesto žalobu. Krajský súd v Bratislave argumentáciu prokuratúry uznal a 7. júna rozhodol o nesúlade predmetného VZN so zákonom.