Najvyšší súd USA ukončil mesiace sporov a zamietol niekoľko žalôb proti prezidentským voľbám

Konanie neurýchlili

Výsledok by sa nezmenil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.2.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd Spojených štátov v pondelok zamietol niekoľko prípadov súvisiacich s novembrovými prezidentskými voľbami.Zamietnutie sa týka žalôb, ktoré podali bývalý prezident Donald Trump a jeho spojenci v piatich štátoch, kde vyhral súčasný šéf Bieleho domu Joe Biden - Arizone, Georgii, Michigane, Pensylvánii a Wisconsine.Rozhodnutie sudcov ďalej sa prípadmi nezaoberať nebolo až na dve pensylvánske žaloby prekvapivé a ukončilo mesiace právnych sporov.Súd v januári dostal žiadosti o urýchlenie konania, ale nezakročil, čo naznačuje, že sudcovia nemali záujem v nich pokračovať.Žaloby týkajúce sa Pensylvánie rozdeľovali súd ešte pred voľbami a niektorí sudcovia aj v pondelok vyjadrili nesúhlas s ich zamietnutím.Jednou z nich bolo odvolanie sa tamojších republikánov voči rozhodnutiu pensylvánskeho najvyššieho súdu.To od štátnych volebných predstaviteľov vyžaduje, aby dostali a zrátali hlasovacie lístky doručené poštou, ktoré prišli do troch dní po voľbách.Prípad by neovplyvnil výsledok volieb, no traja sudcovia z deviatich trvali na tom, že by ho prerokovali.