Najvyšší súd uznal v kauze prípravy vraždy policajta len nedovolené ozbrojovanie a prechovávanie drog

Uložené tresty odňatia slobody

Nedôveryhodná výpoveď kľúčového svedka

Obvinenie z obzvlášť závažného zločinu

9.10.2024 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR v stredu zamietol odvolanie prokuratúry v kauze prípravy vraždy policajta z Pohotovostnej motorizovanej jednotky.Obžalovaní Roman Čáni a Peter Bango sú tak vinní len z nedovoleného ozbrojovania a Bango aj z prechovávania metamfetamínu. Za to si obaja vo väzení odsedia tresty v dĺžke osem rokov. Stredajšie rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné. Špecializovaný trestný súd v júli tohto roka dvojici obžalovaných uložil tresty odňatia slobody vo výmere osem rokov. Po prekvalifikovaní skutku ich totiž uznal za vinných zo zločinu nedovoleného ozbrojovania formou spolupáchateľstva, a Petra Banga aj z drogovej trestnej činnosti.Podľa súdu totiž úmysel prípravy vraždy príslušníka Pohotovostnej motorizovanej jednotky napriek zámeru obžalovaných kúpiť plastickú trhavinu nebol preukázaný. Najvyšší súd v stredu verdikt čiastočne modifikoval, pôvodne uložené tresty však dvojici ponechal.Pre oboch obžalovaných z prípravy vraždy policajta žiadal prokurátor mimoriadne tresty odňatia slobody na 25 rokov s umiestnením do ústavu s maximálnym stupňom stráženia.Podľa obhajcu Romana Čániho však úmysel zavraždiť policajta vyplýval len z výpovede kľúčového svedka, ktorá bola podľa neho nedôveryhodná. Ako v júli na pojednávaní uviedol obhajca Petra Banga, vina jeho klienta sa nepotvrdila, pričom výpovede svedkov boli podľa neho spochybnené.Policajný vyšetrovateľ obvinil v auguste 2023 dvoch mužov z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy pre zámer zavraždiť policajta . Ako vtedy informoval bývalý policajný prezident Štefan Hamran , konkrétne išlo o Petra Banga, ktorý bol zadržaný počas policajnej akcie Ráchel, a Romana Čániho, ktorý bol vo výkone trestu pre drogovú trestnú činnosť.Obeťou mal byť podľa Hamrana príslušník Pohotovostnej motorizovanej jednotky v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave . Obvinení chceli podľa obžaloby policajta vyhodiť do vzduchu trhavinou v jeho aute. Motívom pre vraždu policajta bola jeho práca, konkrétne účasť na služobných zákrokoch voči jednému z dvojice obžalovaných.