Najvyšší súd v prípade expolicajta NAKA Kučerku zmiernil pôvodný trest

27.7.2023 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR v prípade expolicajta Mariána Kučerku , stíhaného za prijímanie úplatku zmiernil obžalovanému trest. Konkrétne z pôvodných 11 rokov, ktoré bývalému vyšetrovateľovi uložil Špecializovaný trestný súd , ubral odvolací súd šesť mesiacov na 10,5 roka, pričom ponechal v jeho prípade trest prepadnutia majetku.Urobil tak na dnešnom verejnom zasadnutí, ktoré trvalo skoro. Rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné. Bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry sa momentálne nachádza v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl.Dôvodom je podľa expolicajta to, že na Slovensku čelí nespravodlivému politickému procesu. Z tohto dôvodu proti nemu súd dnes konal ako proti ušlému.Predseda senátu Juraj Kliment v odôvodnení verdiktu povedal, že súd nezistil v prípade kľúčového svedka, ktorým bol v procese s Kučerkom bývalý šéf finančnej polície Bernard Slobodník , zámer uškodiť obžalovanému, keďže sa sám priznával k trestnej činnosti . Za všetky stíhané skutky mu pritom podľa Klimenta hrozí trest vo výškeažrokov.Rovnako je to aj v prípade ďalšieho svedka, bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa . Poukázal tiež na tie z výpovedí, v ktorých sa priznával samotný Kučerka."Obžalovaný sa nemohol svojmu povolaniu spreneveriť viac," povedal Kliment na margo konania Kučerku ako na predstaviteľa polície . Pokiaľ ide o zníženie trestu, prvostupňový súd podľa Klimenta nesprávne započítal obžalovanému jednu priťažujúcu okolnosť, čo odvolací súd napravil.Obhajca Kučerku Martin Bezák po verdikte pre médiá uviedol, že svojmu klientovi určite odporučí podanie mimoriadneho opravného prostriedku, konkrétne dovolania. Dôvodom je napríklad to, že neúspešne namietali zaujatosť predsedu senátu, pričom súd o ich námietkach nekonal.