Najvyšší súd vytýčil dátum zasadnutia, rozhodovať bude o prípadnej väzbe dvoch advokátov

Akcia „Corrumpere 2“

Korupčná činnosť

6.10.2023 (SITA.sk) - Najvyšší súd vytýčil na pondelok 9. októbra verejné zasadnutie, na ktorom má rozhodovať o prípadnej väzbe advokátov Alexandra F. a Petra J. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu dvojicu obvinenú z korupcie v piatok 29. septembra nevzal do väzby a prepustil zo zadržania, keďže nezistil dôvody väzobného stíhania. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry proti rozhodnutiu podal sťažnosť.Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) koncom septembra vykonali policajnú akciu s krycím názvom „Corrumpere 2“, v rámci ktorej boli zadržaní advokáti Alexander F. a Peter J., ako aj lekár M. L.„Osoby sú obvinené z toho, že sa mali v minulosti dopustiť korupčnej trestnej činnosti, a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom „Média“ vyšetrovanej na NAKA v rokoch 2017 až 2021," uviedla vtedy polícia.Alexandrovi F. súd už v minulosti uložil podmienečný trest za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov.