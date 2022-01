Najvyšší súd vzal dve obvinené zamestnankyne úradu úráce v Pezinku do kolúznej väzby, hrozí im dlhoročný pobyt za mrežami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Senát 1T Najvyššieho súdu SR (NS SR) na stredajšom neverejnom zasadnutí zrušil uznesenie sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku z 9. decembra 2021 a rozhodol, že obvinenú Zuzanu Č. zobral do kolúznej väzby. Obvinenú Klaudiu O. vzali do útekovej a kolúznej väzby. Informovala o tom hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.Dve zamestnankyne úradu práce v Pezinku Zuzana Č. a Klaudia O. sú obvinené z obzvlášť závažného zločinu subvenčného podvodu formou spolupáchateľstva. Obvinenie súvisí s podvodom pri vyplácaní pandemickej pomoci. Obvinené Z. Č., K. O., S. B. a Ľ. K. zadržali 7. decembra 2021 a hrozí im väzenie na desať až 15 rokov.Obvinené ako zamestnankyne úradu práce po vzájomnej spoločnej dohode a dohode aj s ďalšími doposiaľ neustálenými osobami ako členovia organizovanej skupiny od 9. marca 2021 do 21. júla 2021 v 37 prípadoch v rámci projektu Prvá pomoc spracovali žiadosti a platobné poukazy na rôzne podozrivé aj nefunkčné obchodné spoločnosti.Úrad práce následne neoprávnene vyplatil vysoké finančné príspevky na úhradu časti mzdových nákladov zamestnávateľa na vopred určené bankové účty. Odtiaľ ich ďalší nestotožnení členovia v rámci deľby úloh bez ekonomického dôvodu previedli v rovnaký deň na rôzne ďalšie bankové účty v Slovenskej republike aj v zahraničí, alebo ich vybrali z bankomatu. Podľa polície tak úradu práce v Pezinku vznikla škoda 13,7 milióna eur.