Najvyšší súd zasadal pre kauzu korupcie v štátnych hmotných rezervách, vo väzbe skončil podnikateľ

Zmanipulované verejné obstarávanie

Policajná akcia Rezerva 2

6.8.2020 - Senát Najvyššieho súd SR (NS SR) vo štvrtok v súvislosti s podozreniami na korupciu v štátnych hmotných rezervách vzal do väzby konateľa spoločnosti MSM Group Mariána G.Vyhovel tak sťažnosti prokurátora voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorý ešte minulý týždeň obvineného ponechal na slobode.Obvinený sa podľa polície podieľal na procese zmanipulovaného verejného obstarávania na vyprosťovaciu techniku, ktoré zorganizovali obvinený Kajetán K. a Jozef J.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová, senát zároveň na neverejnom zasadnutí zamietol ako nedôvodnú sťažnosť obvineného Jozefa J., podanú proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie ŠTS, ktorým bol vzatý do väzby.Polícia ešte minulý týždeň zadržala bývalého predstaviteľa štátnych hmotných rezerv Jozefa J. a podnikateľa Mariána G. Sudca pre prípravné konanie ŠTS následne Jozefa J. vzal do väzby, Mariána G. naopak zo zadržania prepustil. Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, keďže Marián G. podľa neho mohol ovplyvňovaním svedkov mariť trestné konanie.Policajti v rámci akcie Rezerva 2 obvinili spolu päť osôb, konkrétne štyri fyzické a jednu právnickú osobu. Dôvodom obvinení bolo viacero skutkov kvalifikovaných ako porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizáciu príjmu z trestnej činnosti a podplácanie.Prípad sa týka údajných fiktívnych prenájmov skladovacích priestorov Správou štátnych hmotných rezerv spoločnosti MSM Group. Tie mali slúžiť na prepranie špinavých peňazí získaných zmanipulovaným verejným obstarávaním na vyprosťovacie pásové vozidlá.Tie mala štátu dodať práve spoločnosť MSM Group. Správa štátnych hmotných rezerv nakoniec v apríli 2020 od zmluvy na tri uvoľňovacie tanky za tri milióny eur, ktorú pred voľbami uzavrel bývalý predseda Kajetán K., odstúpila.