Najvyšší súd znížil členovi skupiny piťovci trest v prípade starej vraždy, odpyká si 16 rokov

Vražda v Boston pube





Špecializovaný trestný súd odsúdil v roku 2021 Karola Patasyho z gangu piťovcov na úhrnný trest 20 rokov. Na päť rokov odsúdil aj jeho advokáta Ladislava Jonáša, ktorý dostal aj päťročný zákaz činnosti. Uznali ho totiž za vinného z manipulovania s výpoveďami a krivého svedectva. Na štyri roky nepodmienečne boli odsúdení aj obžalovaní Boris Vanko a Miroslav Kobza. Patasyho uznal súd za vinného vo veci vraždy Petra Klemana z roku 2004. Pôvodne bol v tejto veci oslobodený, ale po tom, čo s orgánmi činnými v trestnom konaní začal spolupracovať šéf skupiny piťovcov Juraj Ondrejčák, ako aj ďalší členovia, prokuratúra úspešne žiadala obnovu konania.





Zastrelili Patasyho st.

22.3.2023 (SITA.sk) - Trest 16 rokov väzenia si nakoniec odpyká člen zločineckej skupiny piťovcov Karol Patasy ml. Ako informuje na sociálnej sieti Úrad špeciálnej prokuratúry, obžalovaný bol Najvyšším súdom SR uznaný za vinného pre členstvo v zločineckej skupine, pokus o vraždu z roku 2004, ktorého sa dopustil ako člen skupiny, vraždu v Boston pube v bratislavskej Petržalke z roku 2004 a ďalší skutok súvisiaci so skupinou.Rovnako boli podľa prokuratúry právoplatne odsúdení aj advokát Ladislav Jonáš a ďalší obžalovaní Miroslav Kobza a Boris Vanko, a to za krivé výpovede v súvislosti s vraždou v Boston pube, kde kryli pravého páchateľa.Jonáš a Kobza konkrétne dostali podmienečné tresty a v prípade Vanka bolo upustené od uloženia súhrnného trestu.Podľa obžaloby obžaloby po predchádzajúcom slovnom a fyzickom konflikte v bare Boston v novembri 2004 vybehol Karol Patasy ml. za Petrom Klemanom, známym ako Grami, a pobodal ho nožom, ktorý následne hodil do kanála.Bar v bratislavskej Petržalke patril otcovi a synovi Karolovi Patasymu st. a Karolovi Patasymu ml.V januári 2005 následne zastrelili Patasyho st., pričom sa tento skutok prisudzoval skupine takáčovcov. Na súde potom Patasy ml. tvrdil, že jeho otec mu údajne povedal, že záležitosť s Klemanom „vybavil“. V roku 2009 ho v tejto veci oslobodili.