Najvyšší vianočný príspevok spolu s jednorazovým zvýšením bude 100 eur

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením vyplatí Sociálna poisťovňa aj v roku 2018 maximálne vo výške 100 eur. Vyplýva to z novely zákona, ktorú 18. septembra 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky.Maximálny vianočný príspevok bude 87,26 eura a dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac 205,07 eura mesačne. Poberateľom dôchodkov od 205,08 eura do 572,40 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,26 eur do 21,15 eura." informoval TASR hovorca poisťovne Peter Višváder.Sociálna poisťovňa aj v roku 2018 pripravuje pre občanov pomôcku – kalkulačku na výpočet vianočného príspevku, pomocou ktorej zistia, v akej výške im bude príspevok vyplatený. Kalkulačku môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke poisťovne, kde bude uverejnená v priebehu novembra.