Najvyššia denná teplota v nedeľu dosiahne osem stupňov Celzia, v priebehu dňa očakávame ochladenie

7.1.2024 (SITA.sk) - Nedeľu bude prevažne zamračené a na viacerých miestach dážď. Vo vyšších polohách najmä v severnej polovici a na krajnom západe aj v nižších polohách sneženie. Popoludní ubúdanie zrážok.Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke, ojedinele poľadovica a na severe ojedinele tvorba snehových jazykov.Najvyššia denná teplota 2 až 8 stupňov Celzia, v severnej polovici územia a na krajnom západe väčšinou -4 až 2 stupne Celzia. V priebehu dňa príde k výraznému ochladzovaniu. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom od -3 stupne Celzia v Nízkych Tatrách do -9 stupňov Celzia v Oravských Beskydách.Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 4 až 11 metrov za sekundu (15 až 40 km/h), na západe a východe postupne ojedinele 12 až 16 metrov za sekundu (45 až 60 km/h), v nárazoch tam môže dosiahnuť rýchlosť 18 až 29 metrov za sekundu (65 až 105 km/h). V Banskobystrickom kraji bude miestami fúkať len slabý vietor.Meteorológovia predpokladajú, že spadne do 5 milimetrov zrážok, prípadne do 5 centimetrov snehu.