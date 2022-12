Najvyššou prioritou EÚ je vrátiť ukrajinské deti späť do školy, na obnovu vzdelávania prispeje desiatky miliónov

Celoeurópska kampaň solidarity

Školské autobusy pre Ukrajinu

Obnovenie vzdelávania

Priorita EÚ

16.12.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia a ukrajinská vláda podpísali dohodu o podpornom balíku vo výške 100 miliónov eur na rekonštrukciu a obnovu školských zariadení poškodených v rozsiahlej ruskej vojne proti Ukrajine. Ako referuje oficiálny web výkonného orgánu Európskej únie (EÚ ), podpora na Ukrajinu poputuje prostredníctvom humanitárnych partnerov EÚ a čiastočne ako rozpočtová podpora pre vládu Ukrajiny.Komisia vyčlenila približne 14 miliónov eur z aktuálneho kontraktu s poľskou rozvojovou bankou „Bank Gospodarstwa Krajowego“ na nákup školských autobusov a bezpečnú prepravu ukrajinských detí do školy. Komisia tiež spustila celoeurópsku kampaň solidarity za darovanie školských autobusov pre Ukrajinu prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany EÚ.Celkovo je momentálne na ceste z EÚ a jej členských štátov približne 240 autobusov.„Cielené útoky Ruska na civilnú infraštruktúru, najmä keď krajinu zovrie zima, sú úmyselným zločinom proti miliónom nevinných ľudí. A sú hrubým porušením medzinárodného práva. Najvyššou prioritou EÚ je čo najskôr vrátiť ukrajinské deti späť do školy. Dnes plníme svoj sľub, že podporíme obnovu škôl poškodených a zničených ruskou brutálnou vojnou. A začiatkom roku 2023 dodáme aj školské autobusy pre Ukrajinu, aby deti mohli skutočne cestovať do školy za čo najlepších podmienok. Budúcnosť Ukrajiny sa začína tým, že sa jej deti vrátia do škôl,“ povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská poďakovala Európskej komisii a Von der Leyenovej za podporu pri obnove ukrajinských škôl.„Dnes má len menej ako tretina detí na Ukrajine možnosť pravidelne navštevovať školu. Zvyšok musí študovať online alebo v hybridnom formáte. Pre neustále ostreľovanie a výpadky prúdu je to čoraz ťažšie. Pre moju nadáciu je prioritou obnovenie vzdelávacieho procesu. Vzdelávanie našich detí dnes je naším príspevkom k spoločnej európskej budúcnosti,“ podotkla Zelenská.Ruské útoky doteraz poškodili alebo zničili viac ako 2 800 vzdelávacích inštitúcií, čím zasiahli 5,7 milióna školopovinných detí na Ukrajine. Mnohé nemajú triedu, do ktorej by mohli chodiť, a keďže online vzdelávanie nie vždy funguje, na zabezpečenie kontinuity vzdelávania sa renovácia školských budov a zabezpečenie školských autobusov stali hlavnou prioritou EÚ.