Najžiadanejší Dávid Hancko je pripravený odísť z Feyenoordu Rotterdam, túži po novej výzve

Pripravený na novú výzvu

Intenzívny záujem španielskeho veľkoklubu

27.7.2024 (SITA.sk) - Najžiadanejším slovenským futbalistom je počas aktuálneho prestupového obdobia nepochybne Dávid Hancko pôsobiaci v holandskom klube Feyenoord Rotterdam Už dlhší čas tunajšie i svetové médiá informujú, že o jeho služby majú záujem viaceré popredné kluby v Európe. Viac svetla do prestupovej ságy vniesol v sobotu samotný hráč, ktorý potvrdil ambíciu opustiť káder majstra Eredivisie zo sezóny 2022/2023.„Viem, že som pripravený na novú výzvu. Počas ostatných dvoch sezón som podával dobré výkony, preto by som to rád vyskúšal aj v niektorej z najlepších líg,“ povedal 26-ročný rodák z Prievidze v rozhovore pre holandskú televíziu RTV Rijnmond.„Viem, že pre niektorých hráčov je pôsobenie vo Feyenoorde konečnou destináciou a pre mnohých nie. Na to, aby hráč mohol urobiť prestupový krok je potrebná dohoda klubov. Práve tie musia urobiť ďalší krok. Feyenoordu vďačím za veľa. Našiel som tu kvalitných spoluhráčov, bez ktorých by môj rozvoj nebol možný,“ doplnil 42-násobný slovenský reprezentant.O služby defenzívneho univerzála schopného hrať na poste stopéra i ľavého obrancu sa počas uplynulých týždňov intenzívne zaujímal španielsky veľkoklub Atlético Madrid Tím vedený argentínskym koučom Diegom Simeonem však v sobotu získal španielskeho reprezentačného stopéra Robina Le Normanda, čo výrazne znižuje šancu na akvizíciu Hancka. Záujem však prejavovali aj anglické kluby FC Liverpool „Ak by som aj nikam neodišiel, ostanem oddaný. Milujem tento klub. Zápasy na našom štadióne, zvlášť v Lige majstrov , boli fantastickým zážitkom. Klub ako taký je vo výbornej kondícii, za ostatných päť rokov urobil výrazný progres. Podpora fanúšikov je takisto skvelá,“ uzavrel bývalý hráč Žiliny, talianskej Fiorentiny či pražskej Sparty.