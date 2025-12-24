Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Hudba

24. decembra 2025

Najznámejšia vianočná pieseň je Tichá noc, už jej premiéra v kaplnke oberndorfského kostola mala veľký úspech


Tagy: Hudba Tichá noc Vianoce

vianoce skladba ticha noc 676x409 24.12.2025 (SITA.sk) - Prvenstvo medzi vianočnými piesňami patrí nielen u nás Tichej noci. Jej text pochádza z rakúskeho Lungau, kde ho v roku 1816 zložil duchovný Mariánskej fary Joseph Mohr.


O dva roky neskôr pôsobil Mohr v novozaloženej fare svätého Mikuláša v Oberndorfe pri Salzburgu. Na Vianoce 24. decembra 1818 požiadal miestneho organistu Franza Xavera Grubera, aby k jeho básni skomponoval priliehavú melódiu. Vznikla skladba pre dve spevácke sóla, chór a gitarový sprievod, pretože organ mal poruchu.

Mohrovi sa tak zapáčila, že ju narýchlo zaradil do polnočnej omše. Premiéra piesne Stille Nacht – Tichá noc v malej kaplnke oberndorfského kostola mala podľa dobových prameňov obrovský úspech. Kaplnka dodnes nesie jej meno. Text tejto najznámejšej vianočnej piesne preložili postupne do viac ako 200 jazykov.


Zdroj: SITA.sk - Najznámejšia vianočná pieseň je Tichá noc, už jej premiéra v kaplnke oberndorfského kostola mala veľký úspech © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hudba Tichá noc Vianoce
