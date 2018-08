Najznámejším internetbankingom na Slovensku je George, používa ho viac ako pol milióna ľudí

Čo je George?

Aké sú výhody Georgea?



George je prehľadný ̶ prináša dokonalý prehľad o vašom finančnom živote. Po prihlásení vidíte svoje karty, úvery či sporenia prehľadne usporiadané a vizuálne rozlíšené. George je responzívny a preto sa ľahko používa v počítači alebo na tablete.

prináša dokonalý prehľad o vašom finančnom živote. Po prihlásení vidíte svoje karty, úvery či sporenia prehľadne usporiadané a vizuálne rozlíšené. George je responzívny a preto sa ľahko používa v počítači alebo na tablete.

George je jednoduchý ̶ pomáha vytvárať adresár z vašich platieb. Vďaka tomu sa v nich jednoducho zorientujete. Namiesto množstva čísel vidíte mená a zadávanie platieb je oveľa jednoduchšie a prehľadnejšie.

̶ pomáha vytvárať adresár z vašich platieb. Vďaka tomu sa v nich jednoducho zorientujete. Namiesto množstva čísel vidíte mená a zadávanie platieb je oveľa jednoduchšie a prehľadnejšie.

George vyhľadáva ̶ vo svojich účtoch teraz môžete vyhľadávať úplne jednoducho. Rovnako, ako keď niečo hľadáte na webe alebo zadávate do Googlu. Do vyhľadávacieho políčka stačí napísať napr. sumu, príjemcu platby alebo slovo, ktoré ste si uviedli do poznámky.

̶ vo svojich účtoch teraz môžete vyhľadávať úplne jednoducho. Rovnako, ako keď niečo hľadáte na webe alebo zadávate do Googlu. Do vyhľadávacieho políčka stačí napísať napr. sumu, príjemcu platby alebo slovo, ktoré ste si uviedli do poznámky.

George je osobný ̶ bankovanie je veselšie a pestrejšie. George vám pomôže bankovanie personalizovať, pridať si fotky k menám účtov, zmeniť farby či pozadie, popremiestňovať jednotlivé položky. Každý z vás je unikátny a taký je aj váš George.

̶ bankovanie je veselšie a pestrejšie. George vám pomôže bankovanie personalizovať, pridať si fotky k menám účtov, zmeniť farby či pozadie, popremiestňovať jednotlivé položky. Každý z vás je unikátny a taký je aj váš George.

George pomáha ̶ ponúka interaktívne návody, ktoré môžete kedykoľvek spustiť. Je vaším sprievodcom, rád vám všetko vysvetlí a názorne ukáže. Stačí len kliknúť na otáznik v pravej spodnej časti obrazovky a návod sa vám jednoducho zobrazí.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 23. augusta 2018 (WBN/PR) - Viac ako pol milióna ľudí na Slovensku používa na manažovanie financií Georgea, modernú digitálnu platformu od Slovenskej sporiteľne. Mobilnú appku George Go už má takmer 200 tisíc ľudí a je stále najsťahovanejšou aplikáciou v kategórii financie v AppStore aj GooglePlay. Súčasne podľa prieskumu mediálnej agentúry Wavemaker je George najznámejším internetbankingom na Slovensku. Spontánne ho tak označilo vyše 40 % Slovákov.Klienti od spustenia Georgea urobili vyše 7,7 milióna platieb v objeme takmer 2,8 miliardy eur. "Tento mesiac sa nám podarilo dosiahnuť ďalší významný míľnik v digitalizácii Slovenskej sporiteľne. Nie len že sme prekročili polmiliónovú hranicu, ale súčasne platí, že naši klienti platia cez Georgea častejšie ako cez klasický internetbanking. Znamená to, že George je nie len inováciou, ale súčasne je pre ľudí užitočný. Tiež nám pomáha v digitálnej komunikácii a v prinášaní relevantnej ponuky pre klientov," povedal Zdeněk Románek, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo Slovenskej sporiteľne.George umožňuje jednoducho manažovať rodinné financie v online prostredí. Užitočný internetbanking je oproti svojmu predchodcovi modernejší, jednoduchší na vyhľadávanie či správu financií a používateľsky prijateľný pre všetky generácie. George je zároveň digitálna platforma, ktorá bude neustále prinášať nové služby a vylepšenia. Slovenská sporiteľňa súčasne prináša aj novú mobilnú aplikáciu George Go. Tá nahrádza doterajšie aplikácie Účty a Platby. V novom Georgeovi majú klienti všetko v jednej aplikácii na pár klikov.S novou digitálnou platformou George budú môcť v budúcnosti bankovať všetci klienti skupiny Erste, ktorej súčasťou je aj Slovenská sporiteľňa, teda takmer 16 milióna klientov v 7 krajinách strednej a východnej Európy.Inšpiroval nás silný príbeh letca Lawrencea Sperryho, ktorý pred 100 rokmi vynašiel prvého autopilota a pomenoval ho George. Veta "Nechaj to na Georgea" v letectve zľudovela. George je teda niečo ako autopilot, ktorý vás bezpečne prevedie elektronickým bankovaním. Vaše narábanie s peniazmi bude odteraz prehľadnejšie.Viac info na www.george.sk